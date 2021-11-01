https://ria.ru/20211101/popova-1757219069.html

Попова назвала процент повторно переболевших COVID-19

Попова назвала процент повторно переболевших COVID-19 - РИА Новости, 01.11.2021

Попова назвала процент повторно переболевших COVID-19

Повторно заболевает коронавирусом не более четверти процента от числа уже переболевших, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T15:00

2021-11-01T15:00

2021-11-01T15:00

распространение коронавируса

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

анна попова

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Повторно заболевает коронавирусом не более четверти процента от числа уже переболевших, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.По ее словам, есть небольшой процент людей с серьезными нарушениями системы иммунитета, и этом случае повторное заболевание может быть, "но как правило оно не протекает очень тяжело".

https://ria.ru/20211101/koronavirus-1757216348.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирус covid-19