https://ria.ru/20211101/popova-1757219069.html
Попова назвала процент повторно переболевших COVID-19
Попова назвала процент повторно переболевших COVID-19 - РИА Новости, 01.11.2021
Попова назвала процент повторно переболевших COVID-19
Повторно заболевает коронавирусом не более четверти процента от числа уже переболевших, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T15:00
2021-11-01T15:00
2021-11-01T15:00
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
анна попова
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/04/1753024916_0:109:2999:1797_1920x0_80_0_0_a4d044744ed2e98ebc98c13614bb8334.jpg
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Повторно заболевает коронавирусом не более четверти процента от числа уже переболевших, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.По ее словам, есть небольшой процент людей с серьезными нарушениями системы иммунитета, и этом случае повторное заболевание может быть, "но как правило оно не протекает очень тяжело".
https://ria.ru/20211101/koronavirus-1757216348.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/04/1753024916_196:0:2925:2047_1920x0_80_0_0_684e793e8f9649e63ab2fbd34b76b36d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирус covid-19
Попова назвала процент повторно переболевших COVID-19
Попова: повторно COVID-19 заболевает не более четверти процента от числа уже переболевших