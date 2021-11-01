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Поляки сняли вину с России за газ
"Россия пользуется глупостью Европы". Что поляки думают о газовом кризисе - РИА Новости, 01.11.2021
Поляки сняли вину с России за газ
Читатели польского портала Interia активно пытаются найти виновного в разразившемся газовом кризисе. РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T15:06
2021-11-01T15:06
в мире
польша
евросоюз
еврокомиссия
россия
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Читатели польского портала Interia активно пытаются найти виновного в разразившемся газовом кризисе.Многие из них сошлись во мнении, что Еврокомиссия занимается "ерундой", а не реальными проблемами."Если так дальше пойдет, немецкие ученые объявят, что глобального потепления нет, а с углем все хорошо, и Еврокомиссия сразу же с этим согласится", — заключил Złośliwiec."Мудрецы из ЕС думают, что зима не будет холодной из-за глобального потепления", — считает iOK.Другие комментаторы вспомнили о "зеленых", выступающих за повсеместное использование возобновляемых источников энергии."Зато все будут восхищаться Евросоюзом, мол, смотрите, население мерзнет, но зато углекислый газ не производят", — иронизирует Nacjonalista.Не обошлось и без обвинений в адрес России. Так, пользователь под ником Sdfgsd назвал Европу "ребенком, которого легко провести"."ЕС сам потряс рынок поставок газа, и Путин пользуется их глупостью. Что в этом странного", — добавил другой.Однако далеко не все оказались так категоричны в суждениях. Некоторые комментаторы заступились за Россию, отметив, что по условиям свободного рынка, Москва имеет право продавать газ там, где она может извлечь большую выгоду.Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. С начала августа они увеличивались в несколько раз. На прошлой неделе Владимир Путин поручил "Газпрому" приступить к плановой работе по повышению запасов топлива в европейских ПГХ. Подобные действия, уверен президент, создадут более благоприятную ситуацию на энергетическом рынке Европы.
https://ria.ru/20211029/pushkov-1756781003.html
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в мире, польша, евросоюз, еврокомиссия, россия
15:06 01.11.2021
 
"Россия пользуется глупостью Европы". Что поляки думают о газовом кризисе

Читатели портала Interia: Европа сама позволила России себя провести в ситуации с газом

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСПГ-терминал в Свиноуйсьце
СПГ-терминал в Свиноуйсьце - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Читатели польского портала Interia активно пытаются найти виновного в разразившемся газовом кризисе.
Многие из них сошлись во мнении, что Еврокомиссия занимается "ерундой", а не реальными проблемами.
"То есть мы в XXI веке не способны даже к зиме подготовиться!" — подчеркнул Oli.
"Если так дальше пойдет, немецкие ученые объявят, что глобального потепления нет, а с углем все хорошо, и Еврокомиссия сразу же с этим согласится", — заключил Złośliwiec.
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"Мудрецы из ЕС думают, что зима не будет холодной из-за глобального потепления", — считает iOK.
Другие комментаторы вспомнили о "зеленых", выступающих за повсеместное использование возобновляемых источников энергии.
"Где же эти экологи, когда половина газозависимой Европы замерзает?" — интересуется один из читателей.
"Зато все будут восхищаться Евросоюзом, мол, смотрите, население мерзнет, но зато углекислый газ не производят", — иронизирует Nacjonalista.
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Не обошлось и без обвинений в адрес России. Так, пользователь под ником Sdfgsd назвал Европу "ребенком, которого легко провести".
"Вместо того чтобы разговаривать с Путиным единым фронтом, каждое государство общается с ним индивидуально, а это ставит его в привилегированное положение", — пояснил он.
"ЕС сам потряс рынок поставок газа, и Путин пользуется их глупостью. Что в этом странного", — добавил другой.
Однако далеко не все оказались так категоричны в суждениях. Некоторые комментаторы заступились за Россию, отметив, что по условиям свободного рынка, Москва имеет право продавать газ там, где она может извлечь большую выгоду.
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