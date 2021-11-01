https://ria.ru/20211101/pokhischenie-1757263871.html

В Рязанской области арестовали подозреваемого в похищении девочки

В Рязанской области арестовали подозреваемого в похищении девочки - РИА Новости, 01.11.2021

В Рязанской области арестовали подозреваемого в похищении девочки

Обвиняемый в похищении 14-летней девочки в Ряжске Рязанской области заключен под стражу, он дал признательные показания, сообщило СУ СК по региону. РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T17:48

2021-11-01T17:48

2021-11-01T17:48

происшествия

рязанская область

ряжск

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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РЯЗАНЬ, 1 ноя - РИА Новости. Обвиняемый в похищении 14-летней девочки в Ряжске Рязанской области заключен под стражу, он дал признательные показания, сообщило СУ СК по региону.Как сообщало следствие, вечером 26 октября к 14-летней девочке на улице в Ряжске подошел незнакомец и после перепалки запихнул ее в багажник машины. Она смогла перебраться в салон автомобиля и выйти через заднюю пассажирскую дверь. Девочка получила ссадины. Возбуждено уголовное дело о похищении несовершеннолетней. О задержании подозреваемого МВД и СУ СК сообщили 29 октября. Им оказался житель Скопинского района Рязанской области, ранее неоднократно судимый, в том числе за изнасилование."Скопинским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Рязанской области неоднократно судимому местному жителю 1979 года рождения предъявлено обвинение в похищении несовершеннолетней (п.п. "в", "д" ч. 2 ст. 126 УК РФ)... На основании ходатайства следователя в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. От мужчины получены признательные показания", - говорится в сообщении.Расследование уголовного дела продолжается.

https://ria.ru/20211025/pokhischenie-1756146138.html

рязанская область

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происшествия, рязанская область, ряжск, следственный комитет россии (ск рф), россия