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В Рязанской области арестовали подозреваемого в похищении девочки
В Рязанской области арестовали подозреваемого в похищении девочки - РИА Новости, 01.11.2021
В Рязанской области арестовали подозреваемого в похищении девочки
Обвиняемый в похищении 14-летней девочки в Ряжске Рязанской области заключен под стражу, он дал признательные показания, сообщило СУ СК по региону. РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T17:48
2021-11-01T17:48
2021-11-01T17:48
происшествия
рязанская область
ряжск
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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РЯЗАНЬ, 1 ноя - РИА Новости. Обвиняемый в похищении 14-летней девочки в Ряжске Рязанской области заключен под стражу, он дал признательные показания, сообщило СУ СК по региону.Как сообщало следствие, вечером 26 октября к 14-летней девочке на улице в Ряжске подошел незнакомец и после перепалки запихнул ее в багажник машины. Она смогла перебраться в салон автомобиля и выйти через заднюю пассажирскую дверь. Девочка получила ссадины. Возбуждено уголовное дело о похищении несовершеннолетней. О задержании подозреваемого МВД и СУ СК сообщили 29 октября. Им оказался житель Скопинского района Рязанской области, ранее неоднократно судимый, в том числе за изнасилование."Скопинским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Рязанской области неоднократно судимому местному жителю 1979 года рождения предъявлено обвинение в похищении несовершеннолетней (п.п. "в", "д" ч. 2 ст. 126 УК РФ)... На основании ходатайства следователя в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. От мужчины получены признательные показания", - говорится в сообщении.Расследование уголовного дела продолжается.
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происшествия, рязанская область, ряжск, следственный комитет россии (ск рф), россия
В Рязанской области арестовали подозреваемого в похищении девочки
В Рязанской области арестовали мужчину, подозреваемого в похищении 14-летней девочки