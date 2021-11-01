https://ria.ru/20211101/pogoda-1757141938.html

Москвичам пообещали облачную погоду без осадков и до 11 градусов тепла

Москвичам пообещали облачную погоду без осадков и до 11 градусов тепла - РИА Новости, 01.11.2021

Москвичам пообещали облачную погоду без осадков и до 11 градусов тепла

Облачная погода без осадков ожидает москвичей в понедельник, воздух прогреется до плюс 11 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T08:08

2021-11-01T08:08

2021-11-01T08:08

общество

московская область (подмосковье)

москва

центр "фобос"

погода

александр синенков

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Облачная погода без осадков ожидает москвичей в понедельник, воздух прогреется до плюс 11 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Мы ожидаем сегодня небольшую облачность, без осадков. Температура в столице плюс 9-11 градусов, в Подмосковье плюс 7-12",- сказал Синенков.Синоптик добавил, что ветер юго-западный, 3-8 метров в секунду.Атмосферное давление будет меняться мало и составит 751 миллиметр ртутного столба, что выше нормы.

https://ria.ru/20211030/moroz-1756976897.html

московская область (подмосковье)

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, московская область (подмосковье), москва, центр "фобос", погода, александр синенков