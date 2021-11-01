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Москвичам пообещали облачную погоду без осадков и до 11 градусов тепла
Москвичам пообещали облачную погоду без осадков и до 11 градусов тепла - РИА Новости, 01.11.2021
Москвичам пообещали облачную погоду без осадков и до 11 градусов тепла
Облачная погода без осадков ожидает москвичей в понедельник, воздух прогреется до плюс 11 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T08:08
2021-11-01T08:08
2021-11-01T08:08
общество
московская область (подмосковье)
москва
центр "фобос"
погода
александр синенков
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Облачная погода без осадков ожидает москвичей в понедельник, воздух прогреется до плюс 11 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Мы ожидаем сегодня небольшую облачность, без осадков. Температура в столице плюс 9-11 градусов, в Подмосковье плюс 7-12",- сказал Синенков.Синоптик добавил, что ветер юго-западный, 3-8 метров в секунду.Атмосферное давление будет меняться мало и составит 751 миллиметр ртутного столба, что выше нормы.
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общество, московская область (подмосковье), москва, центр "фобос", погода, александр синенков
Москвичам пообещали облачную погоду без осадков и до 11 градусов тепла
Облачная погода без осадков и до 11 градусов тепла ожидается в Москве в понедельник