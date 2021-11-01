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Московский театр на Юго-Западе в декабре представит пьесу "На дне"

Московский театр на Юго-Западе в декабре представит пьесу "На дне" - РИА Новости, 01.11.2021

Московский театр на Юго-Западе в декабре представит пьесу "На дне"

В день памяти основателя театра Валерия Беляковича 6 декабря состоится новая версия спектакля "На дне" по пьесе Максима Горького. РИА Новости, 01.11.2021

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МОСКВА, 1 ноя - Пресс-служба Московского театра на Юго-Западе. В день памяти основателя театра Валерия Беляковича 6 декабря состоится новая версия спектакля "На дне" по пьесе Максима Горького.“Русские пляски и песни перемежаются с жестокими драками, музыка трагического Вангелиса – с роковыми стилизациями народных мелодий. Текст Горького становится поводом для проникновения в суть явления жизни "на дне" общества. Цельное зрелище, идущее на одном дыхании и объединенное единым порывом отчаявшейся души к свету, ставит артистичных босяков в экстремальную ситуацию. Выбирающие свет выбирают гибель” - так пишет о постановке Наталья Колесова.Этот спектакль - с невероятной, глубокой историей. 8 июля 2021 года ему исполнилось 25 лет.Первоначально роли исполнялись основателями театра - Виктором Авиловым, Сергеем Беляковичем, Ириной Бочорившили, Галиной Галкиной, Алексеем Ваниным и многими другими. Постановка Валерия Беляковича была широко известна и за пределами своей родины - о ней знали и обожали ее зрители Японии и Америки, где Валерий Романович несколько раз инсценировал знаменитую пьесу.А в этом году, 6 декабря, роли исполнит новое поколение театра. Спектакль будет восстановлен под руководством Олега Николаевича Леушина, художественного руководителя театра.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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пресс-релизы