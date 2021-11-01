https://ria.ru/20211101/paritet-1757225681.html

Путин заявил о необходимости поддерживать стратегический паритет

Путин заявил о необходимости поддерживать стратегический паритет - РИА Новости, 01.11.2021

Путин заявил о необходимости поддерживать стратегический паритет

Боеготовность и техническая оснащенность воздушно-космических сил России позволяют поддерживать стратегический паритет в то время, как некоторые страны пытаются РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T15:25

2021-11-01T15:25

2021-11-01T15:47

владимир путин

воздушно-космические силы россии

россия

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Боеготовность и техническая оснащенность воздушно-космических сил России позволяют поддерживать стратегический паритет в то время, как некоторые страны пытаются его сломать, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на военном совещании в Сочи."Сегодня прежде всего рассмотрим комплекс вопросов, связанных с укреплением воздушно-космических сил. Это одна из самых мощных, высокотехнологичных и маневренных составляющих российской армии. От их боеготовности, технической оснащенности напрямую зависит надежная защита России от воздушно-космического нападения, поддержание стратегического паритета. А мы с вами знаем, знаем это хорошо, что некоторые наши зарубежные коллеги не оставляют попыток сломать этот паритет. В том числе с помощью развертывания элементов глобальной противоракетной обороны в непосредственной близости от наших границ. Мы не можем не замечать этих угроз для безопасности России и будем соответствующим образом адекватно ситуации на это реагировать", - подчеркнул президент.

https://ria.ru/20211023/okhotnik-1755930326.html

россия

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2021

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владимир путин, воздушно-космические силы россии, россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)