https://ria.ru/20211101/osvobozhdenie-1757214413.html
В Подмосковье мужчина с автоматами удерживал в квартире двух девушек
В Подмосковье мужчина с автоматами удерживал в квартире двух девушек - РИА Новости, 01.11.2021
В Подмосковье мужчина с автоматами удерживал в квартире двух девушек
Полиция в Нахабино освободила двух девушек, которых удерживал в квартире мужчина с оружием, рассказала журналистам начальник пресс-службы ГУ МВД по Московской... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T14:45
2021-11-01T14:45
2021-11-01T21:06
происшествия
московская область (подмосковье)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
нахабино
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Полиция в Нахабино освободила двух девушек, которых удерживал в квартире мужчина с оружием, рассказала журналистам начальник пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.Сообщение о происшествии накануне поступило в дежурную часть."Сотрудниками полиции установлено, что в арендуемой квартире мужчина незаконно удерживал двух девушек, угрожал ружьем и гранатой", — сказала Петрова.В пресс-службе уточнили, что одна из потерпевших попыталась сбежать и открыла дверь прибывшим полицейским. Злоумышленника задержали, им оказался житель Пензенской области 1989 года рождения.При обыске сотрудники МВД обнаружили два пневматических пистолета, два охолощенных пистолета Макарова, два охолощенных автомата и три страйкбольные светошумовые гранаты. О мотивах задержанного пока ничего не известно.
https://ria.ru/20210331/prestuplenie-1603485375.html
https://ria.ru/20210809/iznasilovanie-1745055631.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
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происшествия, московская область (подмосковье), министерство внутренних дел рф (мвд россии), нахабино, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
14:45 01.11.2021 (обновлено: 21:06 01.11.2021)
В Подмосковье мужчина с автоматами удерживал в квартире двух девушек
В подмосковном Нахабино полиция освободила девушек, которых удерживал мужчина с автоматами