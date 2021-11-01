https://ria.ru/20211101/osvobozhdenie-1757214413.html

В Подмосковье мужчина с автоматами удерживал в квартире двух девушек

В Подмосковье мужчина с автоматами удерживал в квартире двух девушек - РИА Новости, 01.11.2021

В Подмосковье мужчина с автоматами удерживал в квартире двух девушек

Полиция в Нахабино освободила двух девушек, которых удерживал в квартире мужчина с оружием, рассказала журналистам начальник пресс-службы ГУ МВД по Московской... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T14:45

2021-11-01T14:45

2021-11-01T21:06

происшествия

московская область (подмосковье)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

нахабино

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Полиция в Нахабино освободила двух девушек, которых удерживал в квартире мужчина с оружием, рассказала журналистам начальник пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.Сообщение о происшествии накануне поступило в дежурную часть."Сотрудниками полиции установлено, что в арендуемой квартире мужчина незаконно удерживал двух девушек, угрожал ружьем и гранатой", — сказала Петрова.В пресс-службе уточнили, что одна из потерпевших попыталась сбежать и открыла дверь прибывшим полицейским. Злоумышленника задержали, им оказался житель Пензенской области 1989 года рождения.При обыске сотрудники МВД обнаружили два пневматических пистолета, два охолощенных пистолета Макарова, два охолощенных автомата и три страйкбольные светошумовые гранаты. О мотивах задержанного пока ничего не известно.

https://ria.ru/20210331/prestuplenie-1603485375.html

https://ria.ru/20210809/iznasilovanie-1745055631.html

московская область (подмосковье)

нахабино

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, московская область (подмосковье), министерство внутренних дел рф (мвд россии), нахабино, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)