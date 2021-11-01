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В Северной Осетии призвали жестче реагировать на нарушения антиковидных мер
В Северной Осетии призвали жестче реагировать на нарушения антиковидных мер - РИА Новости, 01.11.2021
В Северной Осетии призвали жестче реагировать на нарушения антиковидных мер
Глава Северной Осетии Сергей Меняйло призвал региональный Роспотребнадзор активизировать проверки соблюдения антиковидных ограничительных мер и жестче... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T15:45
2021-11-01T15:45
2021-11-01T15:45
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
республика северная осетия - алания
сергей меняйло
коронавирус в россии
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НАЛЬЧИК, 1 ноя - РИА Новости. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло призвал региональный Роспотребнадзор активизировать проверки соблюдения антиковидных ограничительных мер и жестче реагировать на нарушения, сообщает пресс-служба руководителя региона.Глава республики отметил, что у Роспотребнадзора есть полномочия закрывать и приостанавливать на время деятельность нарушителей. "Поэтому там, где нарушаются ограничения, это касается общепита и всех остальных, приостанавливать деятельность. За время нерабочих дней надо сделать разрыв цепочки, иначе система здравоохранения захлебнется. Мы не можем бесконечно разворачивать койки. Тяжелых больных очень много, поэтому давайте для сохранения жизней и здоровья людей уже не будем уговаривать. Мы уже полгода уговариваем. Давайте полностью использовать свои полномочия", - подчеркнул Меняйло.По данным руководителя регионального Роспотребнадзора Алана Тибилова, эпидемиологическая ситуация в Северной Осетии остается напряженной. Число выявленных случаев заболевания COVID-19 за неделю выросло на 9,3%, а госпитализация в стационары при этом уменьшилась на 13,2%, дети на прошлой неделе болели на 20% меньше.По информации местных властей, в ковидных стационарах республики находятся 1085 человек, из них 108 пациентов - в реанимации.Нерабочие дни в Северной Осетии начались 26 октября, они продлятся до 7 ноября, также в республике действует система QR-кодов при посещении ряда общественных мест - заведений общепита, бассейнов, фитнес-центров, спортивных клубов и залов, театров, кинотеатров и концертных залов.
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, республика северная осетия - алания, сергей меняйло, коронавирус в россии
В Северной Осетии призвали жестче реагировать на нарушения антиковидных мер
Глава Северной Осетии Меняйло призвал жестче реагировать на нарушения ограничительных мер
НАЛЬЧИК, 1 ноя - РИА Новости.
Глава Северной Осетии Сергей Меняйло
призвал региональный Роспотребнадзор
активизировать проверки соблюдения антиковидных ограничительных мер и жестче реагировать на нарушения, сообщает пресс-служба руководителя региона
.
"Меняйло поручил ведомству (Роспотребнадзору региона – ред.) активизировать рейдовые мероприятия и приостанавливать деятельность тех объектов, где нарушаются ограничительные меры", - говорится в сообщении.
Глава республики отметил, что у Роспотребнадзора есть полномочия закрывать и приостанавливать на время деятельность нарушителей. "Поэтому там, где нарушаются ограничения, это касается общепита и всех остальных, приостанавливать деятельность. За время нерабочих дней надо сделать разрыв цепочки, иначе система здравоохранения захлебнется. Мы не можем бесконечно разворачивать койки. Тяжелых больных очень много, поэтому давайте для сохранения жизней и здоровья людей уже не будем уговаривать. Мы уже полгода уговариваем. Давайте полностью использовать свои полномочия", - подчеркнул Меняйло.
По данным руководителя регионального Роспотребнадзора Алана Тибилова, эпидемиологическая ситуация в Северной Осетии остается напряженной. Число выявленных случаев заболевания COVID-19 за неделю выросло на 9,3%, а госпитализация в стационары при этом уменьшилась на 13,2%, дети на прошлой неделе болели на 20% меньше.
По информации местных властей, в ковидных стационарах республики находятся 1085 человек, из них 108 пациентов - в реанимации.
Нерабочие дни в Северной Осетии начались 26 октября, они продлятся до 7 ноября, также в республике действует система QR-кодов при посещении ряда общественных мест - заведений общепита, бассейнов, фитнес-центров, спортивных клубов и залов, театров, кинотеатров и концертных залов.