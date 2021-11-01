Комитет ООН одобрил проект резолюции России об укреплении доверия в космосе
Комитет ГА ООН одобрил проект резолюции России о мерах укрепления доверия в космосе
© AP Photo / Angela WeissЛоготип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
© AP Photo / Angela Weiss
ООН, 1 ноя - РИА Новости. Первый комитет ГА ООН, занимающийся вопросами разоружения и международной безопасности, поддержал проект российской резолюции о мерах по обеспечению транспарентности и укреплению доверия в космической деятельности.
Как отмечается в проекте, Генассамблея ООН рекомендует государствам-членам продолжать осуществлять на добровольной основе меры транспарентности и укрепления доверия "в максимально возможной и практически осуществимой степени и сообразно национальным интересам государств-членов".
Кроме того, согласно тексту, ГА ООН постановляет созвать форум с участием представителей Первого комитета, а также Комитета по специальным политическим вопросам и вопросам деколонизации (Четвертый комитет) для рассмотрения возможных проблем, создающих угрозу безопасности и устойчивости в космосе.
В проекте также сказано, что ГА ООН подтверждает: "предотвращение гонки вооружений в космическом пространстве отвечает интересам поддержания международного мира и безопасности".
Согласно тексту, ГА ООН также напоминает "о внесении Китаем и Российской Федерацией на рассмотрение Конференции по разоружению проекта договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов, а также внесении его обновленной версии в 2014 году".
Россия, а ранее СССР, на протяжении 40 лет неизменно выступает за разработку многостороннего юридически обязывающего инструмента, который бы запрещал размещение оружия любого вида, применение силы или угрозы силой в космическом пространстве. РФ неоднократно вносила на рассмотрение ГА ООН и Конференции по разоружению проекты соответствующих соглашений. В июне 2014 года на Конференции была предоставлена обновленная версия российско-китайского проекта договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов.