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Комитет ООН одобрил проект резолюции России об укреплении доверия в космосе
Комитет ООН одобрил проект резолюции России об укреплении доверия в космосе - РИА Новости, 01.11.2021
Комитет ООН одобрил проект резолюции России об укреплении доверия в космосе
Первый комитет ГА ООН, занимающийся вопросами разоружения и международной безопасности, поддержал проект российской резолюции о мерах по обеспечению... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T19:29
2021-11-01T19:29
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ООН, 1 ноя - РИА Новости. Первый комитет ГА ООН, занимающийся вопросами разоружения и международной безопасности, поддержал проект российской резолюции о мерах по обеспечению транспарентности и укреплению доверия в космической деятельности.Соавторами проекта резолюции являются США и Китай. Резолюция была принята без голосования.Как отмечается в проекте, Генассамблея ООН рекомендует государствам-членам продолжать осуществлять на добровольной основе меры транспарентности и укрепления доверия "в максимально возможной и практически осуществимой степени и сообразно национальным интересам государств-членов".Кроме того, согласно тексту, ГА ООН постановляет созвать форум с участием представителей Первого комитета, а также Комитета по специальным политическим вопросам и вопросам деколонизации (Четвертый комитет) для рассмотрения возможных проблем, создающих угрозу безопасности и устойчивости в космосе.В проекте также сказано, что ГА ООН подтверждает: "предотвращение гонки вооружений в космическом пространстве отвечает интересам поддержания международного мира и безопасности".Россия, а ранее СССР, на протяжении 40 лет неизменно выступает за разработку многостороннего юридически обязывающего инструмента, который бы запрещал размещение оружия любого вида, применение силы или угрозы силой в космическом пространстве. РФ неоднократно вносила на рассмотрение ГА ООН и Конференции по разоружению проекты соответствующих соглашений. В июне 2014 года на Конференции была предоставлена обновленная версия российско-китайского проекта договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов.
https://ria.ru/20211101/kosmos-1757261850.html
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сша, оон, китай, генеральная ассамблея оон, космос - риа наука, космос, россия
19:29 01.11.2021
 
Комитет ООН одобрил проект резолюции России об укреплении доверия в космосе

Комитет ГА ООН одобрил проект резолюции России о мерах укрепления доверия в космосе

© AP Photo / Angela WeissЛоготип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
© AP Photo / Angela Weiss
Читать ria.ru в
ООН, 1 ноя - РИА Новости. Первый комитет ГА ООН, занимающийся вопросами разоружения и международной безопасности, поддержал проект российской резолюции о мерах по обеспечению транспарентности и укреплению доверия в космической деятельности.
Соавторами проекта резолюции являются США и Китай. Резолюция была принята без голосования.
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Как отмечается в проекте, Генассамблея ООН рекомендует государствам-членам продолжать осуществлять на добровольной основе меры транспарентности и укрепления доверия "в максимально возможной и практически осуществимой степени и сообразно национальным интересам государств-членов".
Кроме того, согласно тексту, ГА ООН постановляет созвать форум с участием представителей Первого комитета, а также Комитета по специальным политическим вопросам и вопросам деколонизации (Четвертый комитет) для рассмотрения возможных проблем, создающих угрозу безопасности и устойчивости в космосе.
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В проекте также сказано, что ГА ООН подтверждает: "предотвращение гонки вооружений в космическом пространстве отвечает интересам поддержания международного мира и безопасности".
Согласно тексту, ГА ООН также напоминает "о внесении Китаем и Российской Федерацией на рассмотрение Конференции по разоружению проекта договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов, а также внесении его обновленной версии в 2014 году".
Россия, а ранее СССР, на протяжении 40 лет неизменно выступает за разработку многостороннего юридически обязывающего инструмента, который бы запрещал размещение оружия любого вида, применение силы или угрозы силой в космическом пространстве. РФ неоднократно вносила на рассмотрение ГА ООН и Конференции по разоружению проекты соответствующих соглашений. В июне 2014 года на Конференции была предоставлена обновленная версия российско-китайского проекта договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов.
 
СШАООНКитайГенеральная Ассамблея ООНКосмос - РИА НаукаКосмосРоссия
 
 
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