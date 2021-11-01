https://ria.ru/20211101/oon-1757281497.html

Комитет ООН одобрил проект резолюции России об укреплении доверия в космосе

Комитет ООН одобрил проект резолюции России об укреплении доверия в космосе - РИА Новости, 01.11.2021

Комитет ООН одобрил проект резолюции России об укреплении доверия в космосе

Первый комитет ГА ООН, занимающийся вопросами разоружения и международной безопасности, поддержал проект российской резолюции о мерах по обеспечению... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T19:29

2021-11-01T19:29

2021-11-01T19:29

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ООН, 1 ноя - РИА Новости. Первый комитет ГА ООН, занимающийся вопросами разоружения и международной безопасности, поддержал проект российской резолюции о мерах по обеспечению транспарентности и укреплению доверия в космической деятельности.Соавторами проекта резолюции являются США и Китай. Резолюция была принята без голосования.Как отмечается в проекте, Генассамблея ООН рекомендует государствам-членам продолжать осуществлять на добровольной основе меры транспарентности и укрепления доверия "в максимально возможной и практически осуществимой степени и сообразно национальным интересам государств-членов".Кроме того, согласно тексту, ГА ООН постановляет созвать форум с участием представителей Первого комитета, а также Комитета по специальным политическим вопросам и вопросам деколонизации (Четвертый комитет) для рассмотрения возможных проблем, создающих угрозу безопасности и устойчивости в космосе.В проекте также сказано, что ГА ООН подтверждает: "предотвращение гонки вооружений в космическом пространстве отвечает интересам поддержания международного мира и безопасности".Россия, а ранее СССР, на протяжении 40 лет неизменно выступает за разработку многостороннего юридически обязывающего инструмента, который бы запрещал размещение оружия любого вида, применение силы или угрозы силой в космическом пространстве. РФ неоднократно вносила на рассмотрение ГА ООН и Конференции по разоружению проекты соответствующих соглашений. В июне 2014 года на Конференции была предоставлена обновленная версия российско-китайского проекта договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов.

https://ria.ru/20211101/kosmos-1757261850.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, оон, китай, генеральная ассамблея оон, космос - риа наука, космос, россия