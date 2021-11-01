Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
https://ria.ru/20211101/novosibirsk-1757154727.html
В Новосибирске врачи удалили из груди женщины опухоль размером с кулак
В Новосибирске врачи удалили из груди женщины опухоль размером с кулак - РИА Новости, 01.11.2021
В Новосибирске врачи удалили из груди женщины опухоль размером с кулак
Команда хирургов в Новосибирске удалила находившуюся рядом с позвоночником гигантскую опухоль в грудной клетке женщины, сообщает Новосибирский НИИ травматологии РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T10:29
2021-11-01T14:11
хорошие новости
новосибирск
нниито
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757191032_0:111:1280:831_1920x0_80_0_0_51bc1c2c1c442c15fe9a679c63dce0ff.jpg
НОВОСИБИРСК, 1 ноя — РИА Новости. Команда хирургов в Новосибирске удалила находившуюся рядом с позвоночником гигантскую опухоль в грудной клетке женщины, сообщает Новосибирский НИИ травматологии и ортопедии (ННИИТО) имени Я. Л. Цивьяна.В институте пояснили, что образование обнаружили случайно: во время обследований по поводу гинекологической операции. Рентгенография показала затемнение в левой половине грудной клетки. При этом никаких неприятных ощущений в этой области у пациентки не было."В результате МСКТ (мультиспиральная компьютерная томография) выявлено гигантское объемное образование, размером с мужской кулак. Невринома располагалась в плевральной полости в непосредственной близости к позвоночному столбу и аорте, на уровне Th 5 — Th 7 грудных позвонков", — приводятся в сообщении слова нейрохирурга Игоря Васильева.В ННИИТО пояснили, что удаление невриномы — не редкость для работников института, но обычно такие опухоли растут из нервных структур спинного мозга. В этом же случае она была гигантских размеров, находилась непосредственно в плевральной полости, а со спинным мозгом никак не была связана. После консилиума врачей операцию решили проводить силами четырех хирургов, в том числе торакального (хирургия органов грудной клетки) и абдоминального (хирургия заболеваний и травм брюшной полости).Там отметили, что, если бы образование не обнаружили в ближайшее время, скорее всего, оно еще больше увеличилось бы в размерах, сильнее прирастало к другим органам, что ухудшало бы состояние пациентки. Остаток дня после операции женщина провела в реанимации, утром ее перевели в палату. Сейчас, накануне выписки, она уже не чувствует боли за исключением дискомфорта в области шва, но эти ощущения со временем исчезнут, добавили в институте.
https://ria.ru/20211018/spasenie-1755083535.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210928/opukhol-1752198246.html
новосибирск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757191032_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_bdac8a8b1f892e13ec668ac182faa039.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новосибирск, нниито
10:29 01.11.2021 (обновлено: 14:11 01.11.2021)
 
В Новосибирске врачи удалили из груди женщины опухоль размером с кулак

Хирурги в Новосибирске удалили из груди женщины опухоль размером с большой кулак

© Фото : Новосибирский НИИТО им. Я.Л. ЦивьянаКоманда хирургов Новосибирского НИИТО им. Я.Л. Цивьяна, проведшая операцию по удалению гигантской опухоли из груди пациентки
Команда хирургов Новосибирского НИИТО им. Я.Л. Цивьяна, проведшая операцию по удалению гигантской опухоли из груди пациентки - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
© Фото : Новосибирский НИИТО им. Я.Л. Цивьяна
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 1 ноя — РИА Новости. Команда хирургов в Новосибирске удалила находившуюся рядом с позвоночником гигантскую опухоль в грудной клетке женщины, сообщает Новосибирский НИИ травматологии и ортопедии (ННИИТО) имени Я. Л. Цивьяна.
В институте пояснили, что образование обнаружили случайно: во время обследований по поводу гинекологической операции. Рентгенография показала затемнение в левой половине грудной клетки. При этом никаких неприятных ощущений в этой области у пациентки не было.
Челябинск - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
18 октября, 18:00Хорошие новости
Челябинские врачи спасли недоношенного младенца, заболевшего COVID-19
"В результате МСКТ (мультиспиральная компьютерная томография) выявлено гигантское объемное образование, размером с мужской кулак. Невринома располагалась в плевральной полости в непосредственной близости к позвоночному столбу и аорте, на уровне Th 5 — Th 7 грудных позвонков", — приводятся в сообщении слова нейрохирурга Игоря Васильева.
В ННИИТО пояснили, что удаление невриномы — не редкость для работников института, но обычно такие опухоли растут из нервных структур спинного мозга. В этом же случае она была гигантских размеров, находилась непосредственно в плевральной полости, а со спинным мозгом никак не была связана. После консилиума врачей операцию решили проводить силами четырех хирургов, в том числе торакального (хирургия органов грудной клетки) и абдоминального (хирургия заболеваний и травм брюшной полости).
© Фото : Новосибирский НИИТО им. Я.Л. Цивьяна Опухоль размером с кулак в плевральной полости пациентки
 Опухоль размером с кулак в плевральной полости пациентки - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
© Фото : Новосибирский НИИТО им. Я.Л. Цивьяна
Опухоль размером с кулак в плевральной полости пациентки

"Операция началась с эндоскопического этапа, на котором хирурги визуализировали объемное образование и попробовали удалить его малоинвазивно. Однако размеры опухоли и ее близкое расположение к структурам средостения, к аорте, заставили пойти открытым путем — торакотомией. Хирурги отделили опухоль от средостения, аорты и удалили ее с минимальной кровопотерей", — рассказали в институте.

Там отметили, что, если бы образование не обнаружили в ближайшее время, скорее всего, оно еще больше увеличилось бы в размерах, сильнее прирастало к другим органам, что ухудшало бы состояние пациентки. Остаток дня после операции женщина провела в реанимации, утром ее перевели в палату. Сейчас, накануне выписки, она уже не чувствует боли за исключением дискомфорта в области шва, но эти ощущения со временем исчезнут, добавили в институте.
Фельдшер в автомобиле скорой помощи - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
28 сентября, 17:15В России
Врачи спасли пациентку с 12-килограммовой опухолью
 
Хорошие новостиНовосибирскННИИТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:15Провизор рассказала, как обманывают россиян в аптеках
04:14Посол Италии назвал вопрос признания "Спутника V" приоритетным для себя
04:05Иностранец хотел провезти два килограмма героина из Москвы во Владивосток
04:05Диетолог рассказал, кому нельзя есть картофель
03:47В России открыли рекордное количество коек для больных COVID-19
03:42Источник рассказал о планах по созданию дронов-камикадзе для охраны границ
03:36Вильфанд рассказал о погодных аномалиях по всей России
03:33В работе Instagram произошел сбой
03:28Историк назвал принятие Петром I титула императора "точкой отсчета"
03:23В Германии попросили ускорить ввод в эксплуатацию "Северного потока — 2"
03:21В МИД заявили о готовности сотрудничать с США по мониторингу выбросов
03:15Юрист рассказал, какой мусор нельзя выбрасывать в контейнер во дворе
03:15Назван продукт для восполнения дефицита железа в организме
03:11Врач рассказал, как не нагружать организм в нерабочие дни
03:09"Загнали как мальчика": в Киеве объяснили, как Россия переиграла Зеленского
03:02В США опубликовали фото российских танков "на границе с Украиной"
02:28На Украине объяснили, почему Зеленскому придется "пойти на поклон" в Москву
02:25Врач рассказала, какой овощ поможет снизить давление и укрепить печень
02:15Финансист объяснил, что делать с просроченной банковской картой
02:15Автоэксперт рассказал, как продлить срок эксплуатации шин
Лента новостейМолния
Провизор рассказала, как обманывают россиян в аптекахПосол Италии назвал вопрос признания "Спутника V" приоритетным для себяИностранец хотел провезти два килограмма героина из Москвы во ВладивостокДиетолог рассказал, кому нельзя есть картофельВ России открыли рекордное количество коек для больных COVID-19Источник рассказал о планах по созданию дронов-камикадзе для охраны границВильфанд рассказал о погодных аномалиях по всей РоссииВ работе Instagram произошел сбойИсторик назвал принятие Петром I титула императора "точкой отсчета"В Германии попросили ускорить ввод в эксплуатацию "Северного потока — 2"В МИД заявили о готовности сотрудничать с США по мониторингу выбросовЮрист рассказал, какой мусор нельзя выбрасывать в контейнер во двореНазван продукт для восполнения дефицита железа в организмеВрач рассказал, как не нагружать организм в нерабочие дни"Загнали как мальчика": в Киеве объяснили, как Россия переиграла ЗеленскогоВ США опубликовали фото российских танков "на границе с Украиной"На Украине объяснили, почему Зеленскому придется "пойти на поклон" в МосквуВрач рассказала, какой овощ поможет снизить давление и укрепить печеньФинансист объяснил, что делать с просроченной банковской картойАвтоэксперт рассказал, как продлить срок эксплуатации шин