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В Новосибирске врачи удалили из груди женщины опухоль размером с кулак
В Новосибирске врачи удалили из груди женщины опухоль размером с кулак - РИА Новости, 01.11.2021
В Новосибирске врачи удалили из груди женщины опухоль размером с кулак
Команда хирургов в Новосибирске удалила находившуюся рядом с позвоночником гигантскую опухоль в грудной клетке женщины, сообщает Новосибирский НИИ травматологии РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T10:29
2021-11-01T10:29
2021-11-01T14:11
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НОВОСИБИРСК, 1 ноя — РИА Новости. Команда хирургов в Новосибирске удалила находившуюся рядом с позвоночником гигантскую опухоль в грудной клетке женщины, сообщает Новосибирский НИИ травматологии и ортопедии (ННИИТО) имени Я. Л. Цивьяна.В институте пояснили, что образование обнаружили случайно: во время обследований по поводу гинекологической операции. Рентгенография показала затемнение в левой половине грудной клетки. При этом никаких неприятных ощущений в этой области у пациентки не было."В результате МСКТ (мультиспиральная компьютерная томография) выявлено гигантское объемное образование, размером с мужской кулак. Невринома располагалась в плевральной полости в непосредственной близости к позвоночному столбу и аорте, на уровне Th 5 — Th 7 грудных позвонков", — приводятся в сообщении слова нейрохирурга Игоря Васильева.В ННИИТО пояснили, что удаление невриномы — не редкость для работников института, но обычно такие опухоли растут из нервных структур спинного мозга. В этом же случае она была гигантских размеров, находилась непосредственно в плевральной полости, а со спинным мозгом никак не была связана. После консилиума врачей операцию решили проводить силами четырех хирургов, в том числе торакального (хирургия органов грудной клетки) и абдоминального (хирургия заболеваний и травм брюшной полости).Там отметили, что, если бы образование не обнаружили в ближайшее время, скорее всего, оно еще больше увеличилось бы в размерах, сильнее прирастало к другим органам, что ухудшало бы состояние пациентки. Остаток дня после операции женщина провела в реанимации, утром ее перевели в палату. Сейчас, накануне выписки, она уже не чувствует боли за исключением дискомфорта в области шва, но эти ощущения со временем исчезнут, добавили в институте.
https://ria.ru/20211018/spasenie-1755083535.html
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новосибирск, нниито
10:29 01.11.2021 (обновлено: 14:11 01.11.2021)
В Новосибирске врачи удалили из груди женщины опухоль размером с кулак
Хирурги в Новосибирске удалили из груди женщины опухоль размером с большой кулак
НОВОСИБИРСК, 1 ноя — РИА Новости.
Команда хирургов в Новосибирске
удалила находившуюся рядом с позвоночником гигантскую опухоль в грудной клетке женщины, сообщает Новосибирский НИИ травматологии и ортопедии (ННИИТО) имени Я. Л. Цивьяна.
В институте пояснили, что образование обнаружили случайно: во время обследований по поводу гинекологической операции. Рентгенография показала затемнение в левой половине грудной клетки. При этом никаких неприятных ощущений в этой области у пациентки не было.
"В результате МСКТ (мультиспиральная компьютерная томография) выявлено гигантское объемное образование, размером с мужской кулак. Невринома располагалась в плевральной полости в непосредственной близости к позвоночному столбу и аорте, на уровне Th 5 — Th 7 грудных позвонков", — приводятся в сообщении слова нейрохирурга Игоря Васильева.
В ННИИТО
пояснили, что удаление невриномы — не редкость для работников института, но обычно такие опухоли растут из нервных структур спинного мозга. В этом же случае она была гигантских размеров, находилась непосредственно в плевральной полости, а со спинным мозгом никак не была связана. После консилиума врачей операцию решили проводить силами четырех хирургов, в том числе торакального (хирургия органов грудной клетки) и абдоминального (хирургия заболеваний и травм брюшной полости).
"Операция началась с эндоскопического этапа, на котором хирурги визуализировали объемное образование и попробовали удалить его малоинвазивно. Однако размеры опухоли и ее близкое расположение к структурам средостения, к аорте, заставили пойти открытым путем — торакотомией. Хирурги отделили опухоль от средостения, аорты и удалили ее с минимальной кровопотерей", — рассказали в институте.
Там отметили, что, если бы образование не обнаружили в ближайшее время, скорее всего, оно еще больше увеличилось бы в размерах, сильнее прирастало к другим органам, что ухудшало бы состояние пациентки. Остаток дня после операции женщина провела в реанимации, утром ее перевели в палату. Сейчас, накануне выписки, она уже не чувствует боли за исключением дискомфорта в области шва, но эти ощущения со временем исчезнут, добавили в институте.