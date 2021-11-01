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Нижегородский лицей проверяют после угрозы учителя "расстрелять" учеников
Нижегородский лицей проверяют после угрозы учителя "расстрелять" учеников - РИА Новости, 01.11.2021
Нижегородский лицей проверяют после угрозы учителя "расстрелять" учеников
Департамент образования Нижнего Новгорода и прокуратура региона проводят проверки нижегородского лицея, педагог которого якобы заявила нерадивым ученикам, что... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T11:47
2021-11-01T11:47
происшествия
образование - общество
нижний новгород
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 ноя - РИА Новости. Департамент образования Нижнего Новгорода и прокуратура региона проводят проверки нижегородского лицея, педагог которого якобы заявила нерадивым ученикам, что их нужно расстреливать, сообщили РИА Новости в ведомствах.Ранее в местных СМИ была опубликована сделанная школьниками диктофонная запись, на которой педагог отчитывает учеников за несделанное домашнее задание. В ответ на их просьбу о встрече для исправления ситуации она заявила, что сомневается в том, что от этого "мозги прибавятся". "Вас осталось всех только к стенке поставить и расстрелять. Тогда будет и домашнее задание, и все", - произносит голос женщины на записи."По фактам публикации аудиоматериалов департаментом образования ведется изучение всех аспектов. По итогам будут приняты исчерпывающие меры в соответствии с действующим законодательством в отношении лица, допустившего некорректное поведение", - сообщили агентству в департаменте образования Нижнего Новгорода.Прокуратура области также объявила о начале проверки. "Прокуратура организовала проверку по публикации средств массовой информации о некорректном поведении педагога образовательного учреждения, в ходе которой предстоит установить обстоятельства произошедшего и дать оценку соблюдению законодательства о несовершеннолетних. При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о применении мер прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210930/ugroza-1752544344.html
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происшествия, образование - общество, нижний новгород
11:47 01.11.2021
 
Нижегородский лицей проверяют после угрозы учителя "расстрелять" учеников

Нижегородский лицей проверяют после слов педагога о необходимости расстрелять учеников

© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкАвтомобиль прокуратуры России
Автомобиль прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 ноя - РИА Новости. Департамент образования Нижнего Новгорода и прокуратура региона проводят проверки нижегородского лицея, педагог которого якобы заявила нерадивым ученикам, что их нужно расстреливать, сообщили РИА Новости в ведомствах.
Ранее в местных СМИ была опубликована сделанная школьниками диктофонная запись, на которой педагог отчитывает учеников за несделанное домашнее задание. В ответ на их просьбу о встрече для исправления ситуации она заявила, что сомневается в том, что от этого "мозги прибавятся". "Вас осталось всех только к стенке поставить и расстрелять. Тогда будет и домашнее задание, и все", - произносит голос женщины на записи.
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"По фактам публикации аудиоматериалов департаментом образования ведется изучение всех аспектов. По итогам будут приняты исчерпывающие меры в соответствии с действующим законодательством в отношении лица, допустившего некорректное поведение", - сообщили агентству в департаменте образования Нижнего Новгорода.
Прокуратура области также объявила о начале проверки. "Прокуратура организовала проверку по публикации средств массовой информации о некорректном поведении педагога образовательного учреждения, в ходе которой предстоит установить обстоятельства произошедшего и дать оценку соблюдению законодательства о несовершеннолетних. При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о применении мер прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.
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