https://ria.ru/20211101/nizhniy_novgorod-1757173438.html

Нижегородский лицей проверяют после угрозы учителя "расстрелять" учеников

Нижегородский лицей проверяют после угрозы учителя "расстрелять" учеников - РИА Новости, 01.11.2021

Нижегородский лицей проверяют после угрозы учителя "расстрелять" учеников

Департамент образования Нижнего Новгорода и прокуратура региона проводят проверки нижегородского лицея, педагог которого якобы заявила нерадивым ученикам, что... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T11:47

2021-11-01T11:47

2021-11-01T11:47

происшествия

образование - общество

нижний новгород

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 ноя - РИА Новости. Департамент образования Нижнего Новгорода и прокуратура региона проводят проверки нижегородского лицея, педагог которого якобы заявила нерадивым ученикам, что их нужно расстреливать, сообщили РИА Новости в ведомствах.Ранее в местных СМИ была опубликована сделанная школьниками диктофонная запись, на которой педагог отчитывает учеников за несделанное домашнее задание. В ответ на их просьбу о встрече для исправления ситуации она заявила, что сомневается в том, что от этого "мозги прибавятся". "Вас осталось всех только к стенке поставить и расстрелять. Тогда будет и домашнее задание, и все", - произносит голос женщины на записи."По фактам публикации аудиоматериалов департаментом образования ведется изучение всех аспектов. По итогам будут приняты исчерпывающие меры в соответствии с действующим законодательством в отношении лица, допустившего некорректное поведение", - сообщили агентству в департаменте образования Нижнего Новгорода.Прокуратура области также объявила о начале проверки. "Прокуратура организовала проверку по публикации средств массовой информации о некорректном поведении педагога образовательного учреждения, в ходе которой предстоит установить обстоятельства произошедшего и дать оценку соблюдению законодательства о несовершеннолетних. При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о применении мер прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210930/ugroza-1752544344.html

https://ria.ru/20211008/ugrozy-1753712217.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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происшествия, образование - общество, нижний новгород