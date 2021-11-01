https://ria.ru/20211101/nevskiy-1757165736.html

Минкультуры запустило онлайн-проект в честь 800-летия Александра Невского

Минкультуры запустило онлайн-проект в честь 800-летия Александра Невского - РИА Новости, 01.11.2021

Минкультуры запустило онлайн-проект в честь 800-летия Александра Невского

Министерство культуры РФ запустило онлайн-проект "Культурная контрольная", посвященный празднованию 800-летия со дня рождения Александра Невского. Вопросы для... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T13:50

2021-11-01T13:50

2021-11-01T13:50

культура

денис мацуев

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

александр невский

новости культуры

ольга любимова

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Министерство культуры РФ запустило онлайн-проект "Культурная контрольная", посвященный празднованию 800-летия со дня рождения Александра Невского. Вопросы для теста подготовили министр культуры России Ольга Любимова и известные деятели культуры, сообщили в министерстве.Тест с вопросами о роли князя в русской культуре размещен на сайте культурнаяконтрольная.рф. Его главная особенность, что кроме текстовых в нем есть видеовопросы, записанные министром культуры Российской Федерации Ольгой Любимовой, пианистом-виртуозом Денисом Мацуевым, популярным актером Сергеем Безруковым, директорами крупнейших музеев и другими известными деятелями культуры."Великий полководец оставил большой след в русской культуре: в честь него созданы картины, литературные произведения, памятники, фильмы. 12 вопросов теста помогут понять, как хорошо интернет-пользователи знают не только историю России, но и её культурную составляющую. Участники контрольной смогут узнать, для чего Сергею Эйзенштейну понадобились нафталин, мел, соль, опилки и стекло при создании фильма "Александр Невский", на каком памятнике рядом с князем можно увидеть Дмитрия Донского и Ермака, кто создал мозаику "Александр Невский" и другие интересные факты", - говорится в сообщении министерства культуры России.

https://ria.ru/20211015/muzei-1754568907.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

денис мацуев, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), александр невский, новости культуры, ольга любимова