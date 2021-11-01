https://ria.ru/20211101/nakopleniya-1757140029.html

Эксперт назвал привлекательные валюты для накоплений в конце осени

Эксперт назвал привлекательные валюты для накоплений в конце осени - РИА Новости, 01.11.2021

Эксперт назвал привлекательные валюты для накоплений в конце осени

Глобальный валютный рынок в ближайшие несколько месяцев ждут разнонаправленные тренды, с точки зрения накоплений наиболее интересными валютами представляются... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T06:07

2021-11-01T06:07

2021-11-01T06:07

экономика

сша

центральный банк рф (цб рф)

федеральная резервная система сша

россия

бкс мир инвестиций

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Глобальный валютный рынок в ближайшие несколько месяцев ждут разнонаправленные тренды, с точки зрения накоплений наиболее интересными валютами представляются российский рубль и доллар США, поделился мнением с РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер.Если же выбирать между долларом и евро, то, по мнению эксперта, более интересной выглядит американская валюта. "Во-первых, 3 ноября состоится заседание американского ЦБ, на котором, с очень высокой вероятностью, будет дан старт сокращению количественных программ Штатов. Во-вторых, товарные рынки могут уже начать процесс охлаждения на фоне очередной, но самой сильной волны пандемии. Резервы наполнятся, а фьючерсы на нефть и газ скорректируются", - полагает Зельцер.Таким образом, доллар США может заручиться значительной поддержкой фактора замедления фискально-монетарного курса ФРС и укрепиться к большинству валют мира. Евро, как заключил эксперт, останется в проигрыше.При этом Зельцер отметил, что значительного ослабления рубля не ожидается, допускаются лишь технические отскоки валютных пар. "На страже стоит ЦБ России со своей очень жесткой монетарной линией по ставке", - подытожил эксперт.

https://ria.ru/20211028/dollar-1756600950.html

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экономика, сша, центральный банк рф (цб рф), федеральная резервная система сша, россия, бкс мир инвестиций