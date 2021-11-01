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За помощь в розыске сбежавшего члена банды Басаева объявили награду
За помощь в розыске сбежавшего члена банды Басаева объявили награду - РИА Новости, 01.11.2021
За помощь в розыске сбежавшего члена банды Басаева объявили награду
ГУФСИН России по Астраханской области объявило вознаграждение в 100 тысяч рублей за помощь в розыске и поимке Магомеда Алханова, сбежавшего из психбольницы в... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T12:51
2021-11-01T12:51
2021-11-01T12:58
происшествия
астраханская область
астрахань
шамиль басаев
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 ноя – РИА Новости, Юлия Насулина. ГУФСИН России по Астраханской области объявило вознаграждение в 100 тысяч рублей за помощь в розыске и поимке Магомеда Алханова, сбежавшего из психбольницы в Астрахани, сообщил РИА Новости представитель ведомства.Алханов, осужденный за бандитизм, 26 октября сбежал из под стражи из отделения психиатрической больницы в Астрахани. Источник агентства уточнил, что беглец уже отсидел за бандитизм 10 лет, а потом была установлена его причастность к нападению на псковских десантников в составе банды Басаева. Алханова задержали на Ставрополье в июне, а в Астрахань привезли для проведения психиатрической экспертизы.Ранее Алханов попал на камеры видеонаблюдения. В понедельник на сайте УМВД России по Астраханской области появились фото к новости о розыске преступника. На одной из них мужчина в черной куртке и маске стоит возле кассы магазина, на другой - находится в помещении. В ведомстве агентству уточнили, что "фотографии актуальные".Алханов объявлен в федеральный розыск.
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Камеры в магазине засняли сбежавшего из больницы члена банды Басаева
Предполагаемый член банды Шамиля Басаева, сбежавший из психбольницы в Астрахани, был замечен на камерах видеонаблюдения, следует из информации, размещенной на сайте УМВД России по Астраханской области.
2021-11-01T12:51
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происшествия, астраханская область, астрахань, шамиль басаев
12:51 01.11.2021 (обновлено: 12:58 01.11.2021)
За помощь в розыске сбежавшего члена банды Басаева объявили награду
ГУФСИН объявило награду в сто тысяч рублей за помощь в поимке члена банды Басаева Алханова