https://ria.ru/20211101/nagrada-1757187175.html

За помощь в розыске сбежавшего члена банды Басаева объявили награду

За помощь в розыске сбежавшего члена банды Басаева объявили награду - РИА Новости, 01.11.2021

За помощь в розыске сбежавшего члена банды Басаева объявили награду

ГУФСИН России по Астраханской области объявило вознаграждение в 100 тысяч рублей за помощь в розыске и поимке Магомеда Алханова, сбежавшего из психбольницы в... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T12:51

2021-11-01T12:51

2021-11-01T12:58

происшествия

астраханская область

астрахань

шамиль басаев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757185439_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_cea1e6b56cfd7869ea08a0f06f7c40a1.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 ноя – РИА Новости, Юлия Насулина. ГУФСИН России по Астраханской области объявило вознаграждение в 100 тысяч рублей за помощь в розыске и поимке Магомеда Алханова, сбежавшего из психбольницы в Астрахани, сообщил РИА Новости представитель ведомства.Алханов, осужденный за бандитизм, 26 октября сбежал из под стражи из отделения психиатрической больницы в Астрахани. Источник агентства уточнил, что беглец уже отсидел за бандитизм 10 лет, а потом была установлена его причастность к нападению на псковских десантников в составе банды Басаева. Алханова задержали на Ставрополье в июне, а в Астрахань привезли для проведения психиатрической экспертизы.Ранее Алханов попал на камеры видеонаблюдения. В понедельник на сайте УМВД России по Астраханской области появились фото к новости о розыске преступника. На одной из них мужчина в черной куртке и маске стоит возле кассы магазина, на другой - находится в помещении. В ведомстве агентству уточнили, что "фотографии актуальные".Алханов объявлен в федеральный розыск.

https://ria.ru/20211028/pobeg-1756656844.html

астраханская область

астрахань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Камеры в магазине засняли сбежавшего из больницы члена банды Басаева Предполагаемый член банды Шамиля Басаева, сбежавший из психбольницы в Астрахани, был замечен на камерах видеонаблюдения, следует из информации, размещенной на сайте УМВД России по Астраханской области. 2021-11-01T12:51 true PT0M57S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, астраханская область, астрахань, шамиль басаев