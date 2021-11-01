Нижегородского участкового наградили медалью за спасение людей на пожаре
Участковый из Арзамаса, спасший 30 человек от пожара, награжден медалью МВД
© Фото : МВД России по Нижегородской областиСтарший участковый уполномоченный полиции Отдела МВД России по г. Арзамасу майор полиции Дмитрий Курташкин
© Фото : МВД России по Нижегородской области
Старший участковый уполномоченный полиции Отдела МВД России по г. Арзамасу майор полиции Дмитрий Курташкин. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 ноя - РИА Новости. Участковый уполномоченный полиции из Арзамаса Дмитрий Курташкин, спасший 30 человек от пожара, награжден медалью МВД России "За смелость во имя спасения", сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.
Торжественная церемония вручения государственных и ведомственных наград 30 сотрудникам органов внутренних дел за мужество и героизм, проявленные при спасении погибавших, состоялась в понедельник. В мероприятии, которое провел министр внутренних дел России Владимир Колокольцев, приняли участие представители подразделений из разных регионов России.
"Среди 30 награжденных - один сотрудник полиции из Нижегородской области. Участковому уполномоченному полиции из Арзамаса Дмитрию Курташкину награду вручил начальник ГУ МВД России по Нижегородской области Юрий Арсентьев", - говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее, участковый спас 30 человек из горящего общежития на улице 9 Мая в городе Арзамасе 14 января. Когда начался пожар, он находился в опорном пункте полиции в соседнем здании. Услышав шум, он вызвал пожарных, а затем проник в здание, вход в которое был затянут дымом, через второй этаж, забравшись по трубе теплотрассы. Затем он искал в задымленных коридорах и комнатах жильцов и направлял их на пожарную лестницу. Он вынес к лестнице двух детей, которые находились в общежитии без родителей и растерялись. Когда от одной из женщин участковый узнал, что на пятом этаже в одной из комнат должны находиться две сестры, родителей которых не было дома, то вернулся на пятый этаж и нашел двух заплаканных девочек и вывел их к выходу. После чего вместе с работниками специализированных служб продолжил эвакуацию жильцов.
26 октября, 12:17В Нижнем Новгороде подросток укусил полицейского при задержании