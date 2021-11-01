Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211101/mvd-1757217923.html
Нижегородского участкового наградили медалью за спасение людей на пожаре
Нижегородского участкового наградили медалью за спасение людей на пожаре - РИА Новости, 01.11.2021
Нижегородского участкового наградили медалью за спасение людей на пожаре
Участковый уполномоченный полиции из Арзамаса Дмитрий Курташкин, спасший 30 человек от пожара, награжден медалью МВД России "За смелость во имя спасения",... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T14:57
2021-11-01T14:57
нижегородская область
арзамас
владимир колокольцев
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/15/1593992600_180:0:756:324_1920x0_80_0_0_72ccd7383d31042ec8598e9d24fc5a06.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 ноя - РИА Новости. Участковый уполномоченный полиции из Арзамаса Дмитрий Курташкин, спасший 30 человек от пожара, награжден медалью МВД России "За смелость во имя спасения", сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.Торжественная церемония вручения государственных и ведомственных наград 30 сотрудникам органов внутренних дел за мужество и героизм, проявленные при спасении погибавших, состоялась в понедельник. В мероприятии, которое провел министр внутренних дел России Владимир Колокольцев, приняли участие представители подразделений из разных регионов России."Среди 30 награжденных - один сотрудник полиции из Нижегородской области. Участковому уполномоченному полиции из Арзамаса Дмитрию Курташкину награду вручил начальник ГУ МВД России по Нижегородской области Юрий Арсентьев", - говорится в сообщении.Как сообщалось ранее, участковый спас 30 человек из горящего общежития на улице 9 Мая в городе Арзамасе 14 января. Когда начался пожар, он находился в опорном пункте полиции в соседнем здании. Услышав шум, он вызвал пожарных, а затем проник в здание, вход в которое был затянут дымом, через второй этаж, забравшись по трубе теплотрассы. Затем он искал в задымленных коридорах и комнатах жильцов и направлял их на пожарную лестницу. Он вынес к лестнице двух детей, которые находились в общежитии без родителей и растерялись. Когда от одной из женщин участковый узнал, что на пятом этаже в одной из комнат должны находиться две сестры, родителей которых не было дома, то вернулся на пятый этаж и нашел двух заплаканных девочек и вывел их к выходу. После чего вместе с работниками специализированных служб продолжил эвакуацию жильцов.
https://ria.ru/20211026/politsiya-1756274491.html
нижегородская область
арзамас
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/15/1593992600_252:0:684:324_1920x0_80_0_0_6c47dce8957eb8ec3f2117cbdcb8a0f6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
нижегородская область, арзамас, владимир колокольцев, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия
14:57 01.11.2021
 
Нижегородского участкового наградили медалью за спасение людей на пожаре

Участковый из Арзамаса, спасший 30 человек от пожара, награжден медалью МВД

© Фото : МВД России по Нижегородской областиСтарший участковый уполномоченный полиции Отдела МВД России по г. Арзамасу майор полиции Дмитрий Курташкин
Старший участковый уполномоченный полиции Отдела МВД России по г. Арзамасу майор полиции Дмитрий Курташкин - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
© Фото : МВД России по Нижегородской области
Старший участковый уполномоченный полиции Отдела МВД России по г. Арзамасу майор полиции Дмитрий Курташкин. Архивное фото
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 ноя - РИА Новости. Участковый уполномоченный полиции из Арзамаса Дмитрий Курташкин, спасший 30 человек от пожара, награжден медалью МВД России "За смелость во имя спасения", сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.
Торжественная церемония вручения государственных и ведомственных наград 30 сотрудникам органов внутренних дел за мужество и героизм, проявленные при спасении погибавших, состоялась в понедельник. В мероприятии, которое провел министр внутренних дел России Владимир Колокольцев, приняли участие представители подразделений из разных регионов России.
"Среди 30 награжденных - один сотрудник полиции из Нижегородской области. Участковому уполномоченному полиции из Арзамаса Дмитрию Курташкину награду вручил начальник ГУ МВД России по Нижегородской области Юрий Арсентьев", - говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее, участковый спас 30 человек из горящего общежития на улице 9 Мая в городе Арзамасе 14 января. Когда начался пожар, он находился в опорном пункте полиции в соседнем здании. Услышав шум, он вызвал пожарных, а затем проник в здание, вход в которое был затянут дымом, через второй этаж, забравшись по трубе теплотрассы. Затем он искал в задымленных коридорах и комнатах жильцов и направлял их на пожарную лестницу. Он вынес к лестнице двух детей, которые находились в общежитии без родителей и растерялись. Когда от одной из женщин участковый узнал, что на пятом этаже в одной из комнат должны находиться две сестры, родителей которых не было дома, то вернулся на пятый этаж и нашел двух заплаканных девочек и вывел их к выходу. После чего вместе с работниками специализированных служб продолжил эвакуацию жильцов.
Автомобиль следственного комитета - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
26 октября, 12:17
В Нижнем Новгороде подросток укусил полицейского при задержании
 
Нижегородская областьАрзамасВладимир КолокольцевМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:15Провизор рассказала, как обманывают россиян в аптеках
04:14Посол Италии назвал вопрос признания "Спутника V" приоритетным для себя
04:05Иностранец хотел провезти два килограмма героина из Москвы во Владивосток
04:05Диетолог рассказал, кому нельзя есть картофель
03:47В России открыли рекордное количество коек для больных COVID-19
03:42Источник рассказал о планах по созданию дронов-камикадзе для охраны границ
03:36Вильфанд рассказал о погодных аномалиях по всей России
03:33В работе Instagram произошел сбой
03:28Историк назвал принятие Петром I титула императора "точкой отсчета"
03:23В Германии попросили ускорить ввод в эксплуатацию "Северного потока — 2"
03:21В МИД заявили о готовности сотрудничать с США по мониторингу выбросов
03:15Юрист рассказал, какой мусор нельзя выбрасывать в контейнер во дворе
03:15Назван продукт для восполнения дефицита железа в организме
03:11Врач рассказал, как не нагружать организм в нерабочие дни
03:09"Загнали как мальчика": в Киеве объяснили, как Россия переиграла Зеленского
03:02В США опубликовали фото российских танков "на границе с Украиной"
02:28На Украине объяснили, почему Зеленскому придется "пойти на поклон" в Москву
02:25Врач рассказала, какой овощ поможет снизить давление и укрепить печень
02:15Финансист объяснил, что делать с просроченной банковской картой
02:15Автоэксперт рассказал, как продлить срок эксплуатации шин
Лента новостейМолния
Провизор рассказала, как обманывают россиян в аптекахПосол Италии назвал вопрос признания "Спутника V" приоритетным для себяИностранец хотел провезти два килограмма героина из Москвы во ВладивостокДиетолог рассказал, кому нельзя есть картофельВ России открыли рекордное количество коек для больных COVID-19Источник рассказал о планах по созданию дронов-камикадзе для охраны границВильфанд рассказал о погодных аномалиях по всей РоссииВ работе Instagram произошел сбойИсторик назвал принятие Петром I титула императора "точкой отсчета"В Германии попросили ускорить ввод в эксплуатацию "Северного потока — 2"В МИД заявили о готовности сотрудничать с США по мониторингу выбросовЮрист рассказал, какой мусор нельзя выбрасывать в контейнер во двореНазван продукт для восполнения дефицита железа в организмеВрач рассказал, как не нагружать организм в нерабочие дни"Загнали как мальчика": в Киеве объяснили, как Россия переиграла ЗеленскогоВ США опубликовали фото российских танков "на границе с Украиной"На Украине объяснили, почему Зеленскому придется "пойти на поклон" в МосквуВрач рассказала, какой овощ поможет снизить давление и укрепить печеньФинансист объяснил, что делать с просроченной банковской картойАвтоэксперт рассказал, как продлить срок эксплуатации шин