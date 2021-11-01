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Нижегородского участкового наградили медалью за спасение людей на пожаре

Нижегородского участкового наградили медалью за спасение людей на пожаре - РИА Новости, 01.11.2021

Нижегородского участкового наградили медалью за спасение людей на пожаре

Участковый уполномоченный полиции из Арзамаса Дмитрий Курташкин, спасший 30 человек от пожара, награжден медалью МВД России "За смелость во имя спасения",... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T14:57

2021-11-01T14:57

2021-11-01T14:57

нижегородская область

арзамас

владимир колокольцев

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 ноя - РИА Новости. Участковый уполномоченный полиции из Арзамаса Дмитрий Курташкин, спасший 30 человек от пожара, награжден медалью МВД России "За смелость во имя спасения", сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.Торжественная церемония вручения государственных и ведомственных наград 30 сотрудникам органов внутренних дел за мужество и героизм, проявленные при спасении погибавших, состоялась в понедельник. В мероприятии, которое провел министр внутренних дел России Владимир Колокольцев, приняли участие представители подразделений из разных регионов России."Среди 30 награжденных - один сотрудник полиции из Нижегородской области. Участковому уполномоченному полиции из Арзамаса Дмитрию Курташкину награду вручил начальник ГУ МВД России по Нижегородской области Юрий Арсентьев", - говорится в сообщении.Как сообщалось ранее, участковый спас 30 человек из горящего общежития на улице 9 Мая в городе Арзамасе 14 января. Когда начался пожар, он находился в опорном пункте полиции в соседнем здании. Услышав шум, он вызвал пожарных, а затем проник в здание, вход в которое был затянут дымом, через второй этаж, забравшись по трубе теплотрассы. Затем он искал в задымленных коридорах и комнатах жильцов и направлял их на пожарную лестницу. Он вынес к лестнице двух детей, которые находились в общежитии без родителей и растерялись. Когда от одной из женщин участковый узнал, что на пятом этаже в одной из комнат должны находиться две сестры, родителей которых не было дома, то вернулся на пятый этаж и нашел двух заплаканных девочек и вывел их к выходу. После чего вместе с работниками специализированных служб продолжил эвакуацию жильцов.

https://ria.ru/20211026/politsiya-1756274491.html

нижегородская область

арзамас

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нижегородская область, арзамас, владимир колокольцев, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия