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Мишустин призвал регионы соблюдать рекомендации санитарных врачей

Мишустин призвал регионы соблюдать рекомендации санитарных врачей - РИА Новости, 01.11.2021

Мишустин призвал регионы соблюдать рекомендации санитарных врачей

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости соблюдения во всех регионах рекомендаций санитарных врачей в нерабочие дни в России. РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T16:34

2021-11-01T16:34

2021-11-01T16:37

распространение коронавируса

общество

коронавирус в россии

михаил мишустин

здоровье - общество

россия

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости соблюдения во всех регионах рекомендаций санитарных врачей в нерабочие дни в России."Важно, чтобы во всех субъектах РФ соблюдались рекомендации санитарных врачей и граждане ответственно подходили к своему здоровью. Такие дополнительные выходные – это в первую очередь возможность позаботиться о себе и своих близких, избежать риска заразиться", - сказал он на заседании координационного совета правительства по борьбе с коронавирусом.

россия

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2021

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общество, коронавирус в россии, михаил мишустин, здоровье - общество, россия