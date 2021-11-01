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Мишустин призвал регионы соблюдать рекомендации санитарных врачей
Мишустин призвал регионы соблюдать рекомендации санитарных врачей - РИА Новости, 01.11.2021
Мишустин призвал регионы соблюдать рекомендации санитарных врачей
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости соблюдения во всех регионах рекомендаций санитарных врачей в нерабочие дни в России. РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T16:34
2021-11-01T16:34
2021-11-01T16:37
распространение коронавируса
общество
коронавирус в россии
михаил мишустин
здоровье - общество
россия
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости соблюдения во всех регионах рекомендаций санитарных врачей в нерабочие дни в России."Важно, чтобы во всех субъектах РФ соблюдались рекомендации санитарных врачей и граждане ответственно подходили к своему здоровью. Такие дополнительные выходные – это в первую очередь возможность позаботиться о себе и своих близких, избежать риска заразиться", - сказал он на заседании координационного совета правительства по борьбе с коронавирусом.
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общество, коронавирус в россии, михаил мишустин, здоровье - общество, россия
16:34 01.11.2021 (обновлено: 16:37 01.11.2021)
Мишустин призвал регионы соблюдать рекомендации санитарных врачей
Мишустин заявил о необходимости соблюдения во всех регионах рекомендаций санитарных врачей