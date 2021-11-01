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Мишустин подчеркнул важность бесперебойной вакцинации
Мишустин подчеркнул важность бесперебойной вакцинации - РИА Новости, 01.11.2021
Мишустин подчеркнул важность бесперебойной вакцинации
Процесс вакцинации должен быть удобным и безопасным, без столпотворений, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T16:39
2021-11-01T16:39
2021-11-01T17:35
общество
распространение коронавируса
михаил мишустин
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коронавирус в россии
вакцина "спутник v"
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Процесс вакцинации должен быть удобным и безопасным, без столпотворений, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.Он напомнил, что работа прививочных пунктов организована так, чтобы можно было обратиться в них в период нерабочих дней."Весь процесс вакцинации должен быть удобным и безопасным. Без столпотворений. И, конечно, важно обеспечить необходимый запас вакцин в субъектах", - сказал он на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом.
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общество, михаил мишустин, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцина "спутник v"
16:39 01.11.2021 (обновлено: 17:35 01.11.2021)
Мишустин подчеркнул важность бесперебойной вакцинации
Мишустин заявил о необходимости обеспечить бесперебойную вакцинацию без очередей