https://ria.ru/20211101/mishustin-1757244894.html

Мишустин подчеркнул важность бесперебойной вакцинации

Мишустин подчеркнул важность бесперебойной вакцинации - РИА Новости, 01.11.2021

Мишустин подчеркнул важность бесперебойной вакцинации

Процесс вакцинации должен быть удобным и безопасным, без столпотворений, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T16:39

2021-11-01T16:39

2021-11-01T17:35

общество

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михаил мишустин

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вакцина "спутник v"

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Процесс вакцинации должен быть удобным и безопасным, без столпотворений, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.Он напомнил, что работа прививочных пунктов организована так, чтобы можно было обратиться в них в период нерабочих дней."Весь процесс вакцинации должен быть удобным и безопасным. Без столпотворений. И, конечно, важно обеспечить необходимый запас вакцин в субъектах", - сказал он на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, михаил мишустин, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцина "спутник v"