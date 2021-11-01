Запад тормозит создание полицентричного мира, заявил Лавров
Лавров: многоголосица" все слышнее в ООН, но Запад тормозит создание полицентричного мира
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. "Многоголосица" стала слышна в ООН гораздо больше, в мире появились новые центры политического влияния и экономического роста, при этом Запад тормозит процессы формирования полицентричного мира, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
Как отметил Лавров, правила, действующие в ООН, являются едиными для всех. Глава МИД РФ добавил, что с наступлением эпохи многополярности, которая сейчас формируется, появились новые центры экономического роста, финансовой мощи, политического влияния.
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"Многоголосица" в ООН стала слышна гораздо больше... Коллективный Запад, понимая, что его аргументы становятся все более уязвимыми, потому что проводимая им линия направлена на торможение объективных процессов формирования полицентричного мира в полном соответствии с Уставом ООН, считает более выгодным для себя выносить дискуссии по актуальным вопросам за рамки универсальных организаций, договариваться в своем кругу, где никто с ними не спорит", - заявил Лавров в эфире программы Кирилла Вышинского "1/6" на канале "Россия 24".
Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", заявил, что "наша обязанность" - сохранить ООН, реформируя ее, но главное - "не выплеснуть младенца с водой".
Как отмечал Путин, ООН много критикуют, говорят, что она не успевает адаптироваться к стремительным переменам, что, по его словам, отчасти справедливо. Российский лидер добавил также, что на пути реформирования ООН нельзя допустить ошибок и не надо суетиться.