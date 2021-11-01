https://ria.ru/20211101/mir-1757184628.html

Запад тормозит создание полицентричного мира, заявил Лавров

Запад тормозит создание полицентричного мира, заявил Лавров - РИА Новости, 01.11.2021

Запад тормозит создание полицентричного мира, заявил Лавров

"Многоголосица" стала слышна в ООН гораздо больше, в мире появились новые центры политического влияния и экономического роста, при этом Запад тормозит процессы... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T12:40

2021-11-01T12:40

2021-11-01T12:40

в мире

оон

владимир путин

сергей лавров

кирилл вышинский

россия

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. "Многоголосица" стала слышна в ООН гораздо больше, в мире появились новые центры политического влияния и экономического роста, при этом Запад тормозит процессы формирования полицентричного мира, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.Как отметил Лавров, правила, действующие в ООН, являются едиными для всех. Глава МИД РФ добавил, что с наступлением эпохи многополярности, которая сейчас формируется, появились новые центры экономического роста, финансовой мощи, политического влияния."Многоголосица" в ООН стала слышна гораздо больше... Коллективный Запад, понимая, что его аргументы становятся все более уязвимыми, потому что проводимая им линия направлена на торможение объективных процессов формирования полицентричного мира в полном соответствии с Уставом ООН, считает более выгодным для себя выносить дискуссии по актуальным вопросам за рамки универсальных организаций, договариваться в своем кругу, где никто с ними не спорит", - заявил Лавров в эфире программы Кирилла Вышинского "1/6" на канале "Россия 24".Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", заявил, что "наша обязанность" - сохранить ООН, реформируя ее, но главное - "не выплеснуть младенца с водой".Как отмечал Путин, ООН много критикуют, говорят, что она не успевает адаптироваться к стремительным переменам, что, по его словам, отчасти справедливо. Российский лидер добавил также, что на пути реформирования ООН нельзя допустить ошибок и не надо суетиться.

https://ria.ru/20210909/putin-1749372494.html

https://ria.ru/20211030/britantsy-1756974722.html

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в мире, оон, владимир путин, сергей лавров, кирилл вышинский, россия