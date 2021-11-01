https://ria.ru/20211101/meteochuvstvitelnost-1757138295.html

Врач сравнил метеочувствительность у мужчин и женщин

Врач сравнил метеочувствительность у мужчин и женщин - РИА Новости, 01.11.2021

Врач сравнил метеочувствительность у мужчин и женщин

Метеочувствительность чаще встречается у женщин, особенно часто от нее страдают молодые девушки, рассказал РИА Новости главный специалист по первичной... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T03:26

2021-11-01T03:26

2021-11-01T03:27

общество

москва

здоровье

андрей тяжельников

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Метеочувствительность чаще встречается у женщин, особенно часто от нее страдают молодые девушки, рассказал РИА Новости главный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников."По статистике у женщин метеочувствительность встречается чаще. Специалисты это связывают с особенностями гормональной системы. Особенно часто страдают молодые девушки. Однако в пожилом возрасте к перепадам давления становятся более чувствительными и женщины, и мужчины", - сказал Тяжельников.

https://ria.ru/20211030/immunitet-1756966812.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, здоровье, андрей тяжельников