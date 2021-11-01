https://ria.ru/20211101/meteochuvstvitelnost-1757138295.html
Врач сравнил метеочувствительность у мужчин и женщин
Врач сравнил метеочувствительность у мужчин и женщин - РИА Новости, 01.11.2021
Врач сравнил метеочувствительность у мужчин и женщин
Метеочувствительность чаще встречается у женщин, особенно часто от нее страдают молодые девушки, рассказал РИА Новости главный специалист по первичной... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T03:26
2021-11-01T03:26
2021-11-01T03:27
общество
москва
здоровье
андрей тяжельников
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Метеочувствительность чаще встречается у женщин, особенно часто от нее страдают молодые девушки, рассказал РИА Новости главный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников."По статистике у женщин метеочувствительность встречается чаще. Специалисты это связывают с особенностями гормональной системы. Особенно часто страдают молодые девушки. Однако в пожилом возрасте к перепадам давления становятся более чувствительными и женщины, и мужчины", - сказал Тяжельников.
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общество, москва, здоровье, андрей тяжельников
03:26 01.11.2021 (обновлено: 03:27 01.11.2021)
Врач сравнил метеочувствительность у мужчин и женщин
Врач Тяжельников: женщины более метеочувствительны, чем мужчины