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Главный раввин России рассказал о признаке приближения "мессианских времен"
Главный раввин России рассказал о признаке приближения "мессианских времен" - РИА Новости, 01.11.2021
Главный раввин России рассказал о признаке приближения "мессианских времен"
Лидеры еврейских общин ряда стран отметили на конференции в Нью-Йорке развитие еврейской жизни в традиционно мусульманских регионах, что, по словам главного... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T19:16
2021-11-01T19:16
2021-11-01T19:16
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берл лазар
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МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Лидеры еврейских общин ряда стран отметили на конференции в Нью-Йорке развитие еврейской жизни в традиционно мусульманских регионах, что, по словам главного раввина России Берла Лазара, является "предвестием мессианских времен", сообщает пресс-служба религиозного лидера.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе, встреча состоялась 29 октября в ходе ежегодной конференции посланников последнего Любавичского ребе. В ней приняли участие более двух тысяч раввинов и глав общин из разных стран."Участники встречи отметили, что в последнее время наблюдается развитие еврейской жизни в странах ислама, чему способствовало установление дипломатических отношений между Израилем и рядом арабских стран – Объединенными Арабскими Эмиратами, Бахрейном, Суданом", - говорится в сообщении.В качестве примера в пресс-службе привели недавно состоявшуюся поездку еврейской молодежной делегации из России в Объединенные Арабские Эмираты, которая стала "самым масштабным событием в еврейской жизни этой ближневосточной страны"."Тот факт, что сейчас еврей в кипе и цицит уже может спокойно и гордо ходить в арабской стране, это настоящее предвестие мессианских времен", - приводят в пресс-службе слова Лазара.Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон (1902-1994) – седьмой и последний лидер хасидского движения Хабад, один из виднейших еврейских деятелей XX века. Основным направлением деятельности посланников Любавического ребе во всем мире является "всесторонняя помощь евреям в соблюдении заповедей Торы, развитие общинных центров, возвращение и восстановление синагог, подготовка молодых раввинов, учителей, резников, переписчиков святых текстов, и другая духовно-просветительская деятельность", уточнили в пресс-службе.
https://ria.ru/20211101/lazar-1757113039.html
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бахрейн, нью-йорк (город), берл лазар, россия
МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости.
Лидеры еврейских общин ряда стран отметили на конференции в Нью-Йорке
развитие еврейской жизни в традиционно мусульманских регионах, что, по словам главного раввина России Берла Лазара
, является "предвестием мессианских времен", сообщает пресс-служба религиозного лидера.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе, встреча состоялась 29 октября в ходе ежегодной конференции посланников последнего Любавичского ребе. В ней приняли участие более двух тысяч раввинов и глав общин из разных стран.
"Участники встречи отметили, что в последнее время наблюдается развитие еврейской жизни в странах ислама, чему способствовало установление дипломатических отношений между Израилем
и рядом арабских стран – Объединенными Арабскими Эмиратами, Бахрейном
, Суданом", - говорится в сообщении.
В качестве примера в пресс-службе привели недавно состоявшуюся поездку еврейской молодежной делегации из России в Объединенные Арабские Эмираты, которая стала "самым масштабным событием в еврейской жизни этой ближневосточной страны".
"Тот факт, что сейчас еврей в кипе и цицит уже может спокойно и гордо ходить в арабской стране, это настоящее предвестие мессианских времен", - приводят в пресс-службе слова Лазара.
Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон (1902-1994) – седьмой и последний лидер хасидского движения Хабад, один из виднейших еврейских деятелей XX века. Основным направлением деятельности посланников Любавического ребе во всем мире является "всесторонняя помощь евреям в соблюдении заповедей Торы, развитие общинных центров, возвращение и восстановление синагог, подготовка молодых раввинов, учителей, резников, переписчиков святых текстов, и другая духовно-просветительская деятельность", уточнили в пресс-службе.