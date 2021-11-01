https://ria.ru/20211101/maski-1757219185.html
Попова отметила увеличение числа людей в масках
Попова отметила увеличение числа людей в масках - РИА Новости, 01.11.2021
Попова отметила увеличение числа людей в масках
Число людей, которые ходят в масках, значительно увеличилось, усилился контроль за теми, кто находится на изоляции, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T15:00
2021-11-01T15:00
2021-11-01T15:00
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общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Число людей, которые ходят в масках, значительно увеличилось, усилился контроль за теми, кто находится на изоляции, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Посмотрите, сейчас значительно увеличилось количество людей, которые ходят в масках и ездят в транспорте в масках, в целом по стране и во всех субъектах. И (усилился) контроль за теми, кто находится в изоляции. Ведь это же тоже совершенный факт, когда человек, которому положено быть в изоляции, позволял себе и выйти, и прогуляться, и пообщаться, и так далее, что совершенно недопустимо", - сказала она в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".
https://ria.ru/20211028/maski-1756597748.html
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Попова отметила увеличение числа людей в масках
Попова: число людей, ходящих в масках, значительно увеличилось