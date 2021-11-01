14:59 01.11.2021 (обновлено: 18:35 01.11.2021)
Прибытие Макрона на саммит в Глазго вызвало ажиотаж
Прибытие президента Франции Макрона на саммит по климату в Глазго вызвало ажиотаж
© REUTERS / Yves HermanПрезидент Франции Эммануэль Макрон прибывает на конференцию ООН по изменению климата в Глазго
ГЛАЗГО, 1 ноя - РИА Новости. Прибытие президента Франции Эммануэля Макрона на климатическую конференцию в Глазго вызвало ажиотаж, когда он проходил к месту проведения заседания мимо прессы, передаёт корреспондент РИА Новости.
Президента Франции, который впервые прибыл в Великобританию после разгоревшегося между Францией и Британией скандала из-за лицензий французским рыбакам, буквально атаковали журналисты после состоявшейся накануне его встречи с премьером Британии.
Франция заявила, что объявит 2 ноября первые санкции против Великобритании за несоблюдение соглашения, касающегося лицензий для французских рыбаков. Ранее власти Франции заявляли, что считают абсолютно неприемлемой позицию Великобритании по выдаче лицензий французским рыбакам и намерены рассмотреть возможность ответных мер.
Представитель британского правительства, комментируя заявления о предстоящих санкциях Парижа, назвал действия Франции "разочаровывающими и непропорциональными", которые "не ожидаешь от ближайшего соратника и партнёра". По его словам, шаги, которыми пригрозил Париж, несовместимы с соглашением о торговле и сотрудничестве, а также международным правом. Глава британского МИД Лиз Трасс в понедельник. что Париж должен в течении 48 часов отказаться от "необоснованных" угроз против рыбной отрасли Британии.
В конце сентября британское министерство окружающей среды сообщило, что 1700 судов из ЕС получили лицензию на ловлю рыбы в водах Великобритании, из них 117 лицензий были выданы судам из ЕС для ведения промысла в территориальных водах в зоне 6-12 морских миль. Суда должны быть длиной не более 12 метров. В министерстве отметили, что 35 судов меньшего размера не предоставили подтверждающих свидетельств ведения промысла в этой зоне. Министерство выдало только 12 лицензий французским рыбакам, рассмотрев 47 заявок.
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