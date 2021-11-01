https://ria.ru/20211101/litsenziya-1757141373.html
ЦБ отозвал лицензию у банка "Спутник"
ЦБ отозвал лицензию у банка "Спутник" - РИА Новости, 01.11.2021
ЦБ отозвал лицензию у банка "Спутник"
Центробанк с сегодняшнего дня отозвал лицензию у самарского банка "Спутник". Об этом говорится на сайте ЦБ. РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T07:35
2021-11-01T07:35
2021-11-01T16:23
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Центробанк с сегодняшнего дня отозвал лицензию у самарского банка "Спутник". Об этом говорится на сайте ЦБ.Как пояснил регулятор, "Спутник" полностью утратил капитал, занижал величину необходимых резервов и завышал стоимость активов, нарушал законодательство и нормативы Центробанка, а также участвовал в сомнительных валютно-обменных операциях.В сентябре ЦБ ввел в "Спутнике" временную администрацию, функции которой возложил на Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Она провела ревизию касс и выявила крупную недостачу. По этому факту возбудили уголовное дело.По данным на 1 сентября, "Спутник" занимал в банковской системе России 293-е место. При этом он был единственной кредитной организацией в России, с которой у Банка внешней торговли КНДР имелись корреспондентские отношения в рамках исполнения резолюции ООН 2270. "Спутник" обслуживал операции учреждений ООН для Северной Кореи.АСВ с 20 сентября выплачивало вкладчикам "Спутника" страховое возмещение и продолжит это делать и после отзыва у банка лицензии. По данным агентства на 25 октября, уже 1,8 тысячи клиентов получили выплаты на сумму 392,4 миллиона рублей. Это примерно 76 процентов от общей страховой ответственности АСВ.
https://ria.ru/20211008/bank-1753613058.html
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экономика, центральный банк рф (цб рф), россия, москва
07:35 01.11.2021 (обновлено: 16:23 01.11.2021)
ЦБ отозвал лицензию у банка "Спутник"
Банк России отозвал лицензию у самарского банка "Спутник"