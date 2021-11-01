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В Подмосковье на новую транспортную льготу направят 3 миллиарда рублей
В Подмосковье на новую транспортную льготу направят 3 миллиарда рублей - РИА Новости, 01.11.2021
В Подмосковье на новую транспортную льготу направят 3 миллиарда рублей
Власти Подмосковья планируют выделить 3 миллиарда рублей на проезд льготных категорий граждан на коммерческих маршрутах общественного транспорта в регионе,... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T13:23
2021-11-01T13:23
2021-11-01T13:23
новости подмосковья
общество
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МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Власти Подмосковья планируют выделить 3 миллиарда рублей на проезд льготных категорий граждан на коммерческих маршрутах общественного транспорта в регионе, говорится в сообщении Мособлдумы.В Подмосковье с 2022 года начнет действовать льготный проезд на коммерческих маршрутах общественного транспорта для жителей области, которые имеют соответствующие льготы. Это пенсионеры, ветераны, люди с ограниченными возможностями, а также отдельные категории детей.Он добавил, что на сегодняшний день на территории Московской области работает более двух тысяч маршрутов, из которых 30% коммерческих. Нововведение должно затронуть 3,5 миллиона жителей Подмосковья.
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общество, московская область (подмосковье), московская областная дума
МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Власти Подмосковья планируют выделить 3 миллиарда рублей на проезд льготных категорий граждан на коммерческих маршрутах общественного транспорта в регионе, говорится в сообщении Мособлдумы.
В Подмосковье с 2022 года начнет действовать льготный проезд на коммерческих маршрутах общественного транспорта для жителей области, которые имеют соответствующие льготы. Это пенсионеры, ветераны, люди с ограниченными возможностями, а также отдельные категории детей.
"Были выбраны 5 городов области, где с 1 августа был запущен пилотный проект – жители получили возможность пользоваться льготным проездом на коммерческих маршрутах. Сейчас мы видим, что проект удался, такая мера поддержки востребована и будет введена со следующего на территории всей области", - приводятся слова спикера Мособлдумы Игоря Брынцалова.
Он добавил, что на сегодняшний день на территории Московской области работает более двух тысяч маршрутов, из которых 30% коммерческих. Нововведение должно затронуть 3,5 миллиона жителей Подмосковья.