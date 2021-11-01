https://ria.ru/20211101/lgota-1757194471.html

В Подмосковье на новую транспортную льготу направят 3 миллиарда рублей

В Подмосковье на новую транспортную льготу направят 3 миллиарда рублей - РИА Новости, 01.11.2021

В Подмосковье на новую транспортную льготу направят 3 миллиарда рублей

Власти Подмосковья планируют выделить 3 миллиарда рублей на проезд льготных категорий граждан на коммерческих маршрутах общественного транспорта в регионе,... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T13:23

2021-11-01T13:23

2021-11-01T13:23

новости подмосковья

общество

московская область (подмосковье)

московская областная дума

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МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Власти Подмосковья планируют выделить 3 миллиарда рублей на проезд льготных категорий граждан на коммерческих маршрутах общественного транспорта в регионе, говорится в сообщении Мособлдумы.В Подмосковье с 2022 года начнет действовать льготный проезд на коммерческих маршрутах общественного транспорта для жителей области, которые имеют соответствующие льготы. Это пенсионеры, ветераны, люди с ограниченными возможностями, а также отдельные категории детей.Он добавил, что на сегодняшний день на территории Московской области работает более двух тысяч маршрутов, из которых 30% коммерческих. Нововведение должно затронуть 3,5 миллиона жителей Подмосковья.

https://ria.ru/20210810/sotsipoteka-1745200478.html

московская область (подмосковье)

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2021

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общество, московская область (подмосковье), московская областная дума