https://ria.ru/20211101/lavrov-1757191071.html

Россия продолжит оказывать гуманитарную помощь Афганистану, заявил Лавров

Россия продолжит оказывать гуманитарную помощь Афганистану, заявил Лавров - РИА Новости, 01.11.2021

Россия продолжит оказывать гуманитарную помощь Афганистану, заявил Лавров

Россия продолжит оказывать гуманитарную помощь Афганистану поставками продовольствия и медикаментов, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T13:06

2021-11-01T13:06

2021-11-01T13:07

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Россия продолжит оказывать гуманитарную помощь Афганистану поставками продовольствия и медикаментов, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.Россия также помогает международным гуманитарным организациям договориться с "Талибаном"*, чтобы они дали им разрешение работать в Афганистане, заявил министр."Гуманитарную помощь оказывать надо уже сейчас, и я вижу, как западные страны начинают соответствующие взносы делать. Вопрос о том, как эту помощь распределять, многие не хотят ее давать непосредственно правительству, хотят работать через международные организации", - сказал Лавров."Мы видим в этом резон, и помогаем договориться с нынешними властями в Кабуле о том, чтобы разрешили международным организациям, прежде всего, гуманитарным организациям, осуществлять соответствующую работу", - добавил министр.*Запрещенная в России террористическая организация

https://radiosputnik.ria.ru/20211031/taliban-1757097599.html

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в мире, кабул (город), талибан, афганистан, сергей лавров, россия