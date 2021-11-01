https://ria.ru/20211101/lavrov-1757191071.html
Россия продолжит оказывать гуманитарную помощь Афганистану, заявил Лавров
Россия продолжит оказывать гуманитарную помощь Афганистану, заявил Лавров - РИА Новости, 01.11.2021
Россия продолжит оказывать гуманитарную помощь Афганистану, заявил Лавров
Россия продолжит оказывать гуманитарную помощь Афганистану поставками продовольствия и медикаментов, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T13:06
2021-11-01T13:06
2021-11-01T13:07
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Россия продолжит оказывать гуманитарную помощь Афганистану поставками продовольствия и медикаментов, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.Россия также помогает международным гуманитарным организациям договориться с "Талибаном"*, чтобы они дали им разрешение работать в Афганистане, заявил министр."Гуманитарную помощь оказывать надо уже сейчас, и я вижу, как западные страны начинают соответствующие взносы делать. Вопрос о том, как эту помощь распределять, многие не хотят ее давать непосредственно правительству, хотят работать через международные организации", - сказал Лавров."Мы видим в этом резон, и помогаем договориться с нынешними властями в Кабуле о том, чтобы разрешили международным организациям, прежде всего, гуманитарным организациям, осуществлять соответствующую работу", - добавил министр.*Запрещенная в России террористическая организация
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в мире, кабул (город), талибан, афганистан, сергей лавров, россия
13:06 01.11.2021 (обновлено: 13:07 01.11.2021)
Россия продолжит оказывать гуманитарную помощь Афганистану, заявил Лавров
Лавров: Россия продолжит оказывать гуманитарную помощь Афганистану
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Россия продолжит оказывать гуманитарную помощь Афганистану поставками продовольствия и медикаментов, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Будем и сами оказывать содействие определенное, мы поставляем туда и медикаменты, и продовольствие, так же поступают страны Центральной Азии", - сказал Лавров в программе Кирилла Вышинского "1/6" на телеканале "Россия 24".
Россия также помогает международным гуманитарным организациям договориться с "Талибаном"*, чтобы они дали им разрешение работать в Афганистане, заявил министр.
"Гуманитарную помощь оказывать надо уже сейчас, и я вижу, как западные страны начинают соответствующие взносы делать. Вопрос о том, как эту помощь распределять, многие не хотят ее давать непосредственно правительству, хотят работать через международные организации", - сказал Лавров.
"Мы видим в этом резон, и помогаем договориться с нынешними властями в Кабуле о том, чтобы разрешили международным организациям, прежде всего, гуманитарным организациям, осуществлять соответствующую работу", - добавил министр.
*Запрещенная в России террористическая организация