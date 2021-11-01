https://ria.ru/20211101/kuzbass-1757286026.html

В Кузбассе школьник попытался "продать" сестру

В Кузбассе школьник попытался "продать" сестру - РИА Новости, 01.11.2021

В Кузбассе школьник попытался "продать" сестру

Объявление о "продаже" ребенка в Новокузнецке появилось на страницах интернет-сервиса "Авито" в Кузбассе, его автором оказался 12-летний школьник, сообщает... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T20:14

2021-11-01T20:14

2021-11-01T20:44

происшествия

кемеровская область

новокузнецк

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КЕМЕРОВО, 1 ноя - РИА Новости. Объявление о "продаже" ребенка в Новокузнецке появилось на страницах интернет-сервиса "Авито" в Кузбассе, его автором оказался 12-летний школьник, сообщает пресс-служба ГУМВД по Кемеровской области.Ранее местные СМИ опубликовали информацию, что автор объявления продает "вредного ребенка". Как писали СМИ, автор объявления готов бесплатно отдать девятилетнего мальчика, который не освоил программу за первый класс и вредничает."Полицейские провели проверку и установили автора объявления. Им оказался 12-летний школьник. Он пояснил, что специально создал аккаунт на сайте, разместил информацию со своего телефона и таким образом хотел припугнуть девятилетнюю сестру, которая его не слушалась. В настоящее время объявление удалено", - сообщает ведомство.Отмечается, что сотрудники полиции провели с родителями несовершеннолетнего и самим школьником профилактическую беседу.Как сообщили в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Кузбассе, детский омбудсмен Валентина Богатенко взяла под свой контроль выяснение обстоятельств возникновения на сайте "Авито" объявления в отношении несовершеннолетнего. Подготовлены официальные запросы в адрес заместителя главы города Новокузнецка по социальным вопросам Егора Сазоновича и исполняющего обязанности прокурора города Алексея Черевко.

https://ria.ru/20211019/prigovor-1755264804.html

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происшествия, кемеровская область, новокузнецк, россия