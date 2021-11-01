https://ria.ru/20211101/krym-1757221626.html
Неизвестный заявил о "минировании" здания правительства Севастополя
Неизвестный заявил о "минировании" здания правительства Севастополя - РИА Новости, 01.11.2021
Неизвестный заявил о "минировании" здания правительства Севастополя
Неизвестный заявил о бомбе, якобы заложенной в здании правительства Севастополя – сотрудников пришлось эвакуировать, но никаких взрывных устройств не найдено,... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T15:09
2021-11-01T15:09
2021-11-01T15:09
происшествия
севастополь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740877090_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_43bbfb454829cff721051057abe3133e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости. Неизвестный заявил о бомбе, якобы заложенной в здании правительства Севастополя – сотрудников пришлось эвакуировать, но никаких взрывных устройств не найдено, сообщает пресс-служба правительства города."На электронную почту правительства Севастополя поступило сообщение о том, что в здании правительства Севастополя заложена бомба. Периметр был оцеплен. В течение 10 минут из здания были эвакуированы все сотрудники. Проведены мероприятия по поиску возможного взрывного устройства - специалисты ничего не обнаружили", - говорится в релизе.Сейчас выясняется, кто стоит за ложной рассылкой. В Уголовном кодексе предусмотрена отдельная статья за заведомо ложное сообщение об акте терроризма.
https://ria.ru/20211030/sevastopol-1756997755.html
севастополь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740877090_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_d954d36c9035212f1691955b0c7386ab.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, севастополь
Неизвестный заявил о "минировании" здания правительства Севастополя
Неизвестный заявил о бомбе в здании правительства Севастополя, тревога оказалась ложной