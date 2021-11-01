https://ria.ru/20211101/krym-1757221626.html

Неизвестный заявил о "минировании" здания правительства Севастополя

Неизвестный заявил о "минировании" здания правительства Севастополя - РИА Новости, 01.11.2021

Неизвестный заявил о "минировании" здания правительства Севастополя

Неизвестный заявил о бомбе, якобы заложенной в здании правительства Севастополя – сотрудников пришлось эвакуировать, но никаких взрывных устройств не найдено,... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T15:09

2021-11-01T15:09

2021-11-01T15:09

происшествия

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости. Неизвестный заявил о бомбе, якобы заложенной в здании правительства Севастополя – сотрудников пришлось эвакуировать, но никаких взрывных устройств не найдено, сообщает пресс-служба правительства города."На электронную почту правительства Севастополя поступило сообщение о том, что в здании правительства Севастополя заложена бомба. Периметр был оцеплен. В течение 10 минут из здания были эвакуированы все сотрудники. Проведены мероприятия по поиску возможного взрывного устройства - специалисты ничего не обнаружили", - говорится в релизе.Сейчас выясняется, кто стоит за ложной рассылкой. В Уголовном кодексе предусмотрена отдельная статья за заведомо ложное сообщение об акте терроризма.

https://ria.ru/20211030/sevastopol-1756997755.html

севастополь

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, севастополь