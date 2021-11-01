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В Красноярске подросток устроил поножовщину на детской площадке
В Красноярске подросток устроил поножовщину на детской площадке - РИА Новости, 01.11.2021
В Красноярске подросток устроил поножовщину на детской площадке
Двое подростков в возрасте 13 и 11 лет поссорились на детской площадке в Красноярске, в результате младший мальчик получил несколько ударов ножом и был... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T12:58
2021-11-01T12:58
2021-11-01T13:01
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КРАСНОЯРСК, 1 ноя - РИА Новости. Двое подростков в возрасте 13 и 11 лет поссорились на детской площадке в Красноярске, в результате младший мальчик получил несколько ударов ножом и был госпитализирован, сообщает региональный главк СК РФ. По данным пресс-службы, пострадавший был ранен в живот и грудную клетку, возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство малолетнего."По предварительной версии следствия, вечером 31 октября 2021 года на детской площадке во дворе одного из домов, расположенных по улице Амурская города Красноярска, между двумя знакомыми подростками произошел конфликт, в ходе которого один из мальчиков нанес другому два удара ножом. Пострадавшего подростка незамедлительно доставили в больницу, где ему была оказана необходимая медицинская помощь. В настоящее время он находится в больнице под наблюдением врачей", - говорится в сообщении.По данным СК, 13-летний подросток помещен в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей ГУМВД России по Красноярскому краю.
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происшествия, красноярск, красноярский край, следственный комитет россии (ск рф), здоровье - общество, россия
12:58 01.11.2021 (обновлено: 13:01 01.11.2021)
В Красноярске подросток устроил поножовщину на детской площадке
В Красноярске 13-летний подросток на детской площадке дважды ударил ножом 11-летнего