https://ria.ru/20211101/krasnoyarsk-1757189071.html

В Красноярске подросток устроил поножовщину на детской площадке

В Красноярске подросток устроил поножовщину на детской площадке - РИА Новости, 01.11.2021

В Красноярске подросток устроил поножовщину на детской площадке

Двое подростков в возрасте 13 и 11 лет поссорились на детской площадке в Красноярске, в результате младший мальчик получил несколько ударов ножом и был... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T12:58

2021-11-01T12:58

2021-11-01T13:01

происшествия

красноярск

красноярский край

следственный комитет россии (ск рф)

здоровье - общество

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/12/1746227007_0:314:3072:2042_1920x0_80_0_0_ebe9243ee994f046959eec372c78f426.jpg

КРАСНОЯРСК, 1 ноя - РИА Новости. Двое подростков в возрасте 13 и 11 лет поссорились на детской площадке в Красноярске, в результате младший мальчик получил несколько ударов ножом и был госпитализирован, сообщает региональный главк СК РФ. По данным пресс-службы, пострадавший был ранен в живот и грудную клетку, возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство малолетнего."По предварительной версии следствия, вечером 31 октября 2021 года на детской площадке во дворе одного из домов, расположенных по улице Амурская города Красноярска, между двумя знакомыми подростками произошел конфликт, в ходе которого один из мальчиков нанес другому два удара ножом. Пострадавшего подростка незамедлительно доставили в больницу, где ему была оказана необходимая медицинская помощь. В настоящее время он находится в больнице под наблюдением врачей", - говорится в сообщении.По данным СК, 13-летний подросток помещен в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей ГУМВД России по Красноярскому краю.

https://ria.ru/20211012/orestoval-1754274280.html

красноярск

красноярский край

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, красноярск, красноярский край, следственный комитет россии (ск рф), здоровье - общество, россия