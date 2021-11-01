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Россиянам предлагают купить фальшивые европейские сертификаты вакцинации
Россиянам предлагают купить фальшивые европейские сертификаты вакцинации - РИА Новости, 01.11.2021
Россиянам предлагают купить фальшивые европейские сертификаты вакцинации
В Сети появились объявления о продаже поддельных электронных сертификатов о вакцинации европейского образца, они стоят в среднем по 300 долларов, сообщает... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T15:46
2021-11-01T15:46
2021-11-01T15:46
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. В Сети появились объявления о продаже поддельных электронных сертификатов о вакцинации европейского образца, они стоят в среднем по 300 долларов, сообщает "Лаборатория Касперского".За эту сумму мошенники предлагают выбрать одну из одобренных ВОЗ вакцин: AstraZeneca, Pfizer / BioNTech, Johnson & Johnson или Moderna Объявления встречаются как на русском, так и на английском языке. Платить можно криптовалютой. Как утверждают "продавцы", справки выдает одна из стран Восточной Европы.Сертификат обещают прислать в формате электронного документа с QR-кодом. Мошенники уверяют, что его подлинность якобы можно проверить с помощью официальных приложений.Эксперты предупреждают: "Как бы то ни было, мы настоятельно рекомендуем не приобретать какие-либо товары на теневых площадках".Дмитрий Галов, эксперт по кибербезопасности "Лаборатории Касперского", считает, что "злоумышленники в даркнете пытаются нажиться на желании людей более свободно передвигаться по миру". Ведь в некоторых странах введены ограничения на въезд для тех, у кого нет соответствующих документов.
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технологии, интернет, вакцинация, воз, лаборатория касперского, новости - туризм, восточная европа, туризм, криптовалюта, сертификат о вакцинации, коронавирус covid-19
Россиянам предлагают купить фальшивые европейские сертификаты вакцинации
В даркнете начали продавать европейские сертификаты о вакцинации за 300 долларов
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости.
В Сети появились объявления о продаже поддельных электронных сертификатов о вакцинации европейского образца, они стоят в среднем по 300 долларов, сообщает
"Лаборатория Касперского".
За эту сумму мошенники предлагают выбрать одну из одобренных ВОЗ вакцин: AstraZeneca, Pfizer / BioNTech, Johnson & Johnson или Moderna Объявления встречаются как на русском, так и на английском языке. Платить можно криптовалютой. Как утверждают "продавцы", справки выдает одна из стран Восточной Европы.
Сертификат обещают прислать в формате электронного документа с QR-кодом. Мошенники уверяют, что его подлинность якобы можно проверить с помощью официальных приложений.
Эксперты предупреждают: "Как бы то ни было, мы настоятельно рекомендуем не приобретать какие-либо товары на теневых площадках".
Дмитрий Галов, эксперт по кибербезопасности "Лаборатории Касперского", считает, что "злоумышленники в даркнете пытаются нажиться на желании людей более свободно передвигаться по миру". Ведь в некоторых странах введены ограничения на въезд для тех, у кого нет соответствующих документов.