https://ria.ru/20211101/kovid-pasport-1757225399.html

Россиянам предлагают купить фальшивые европейские сертификаты вакцинации

Россиянам предлагают купить фальшивые европейские сертификаты вакцинации - РИА Новости, 01.11.2021

Россиянам предлагают купить фальшивые европейские сертификаты вакцинации

В Сети появились объявления о продаже поддельных электронных сертификатов о вакцинации европейского образца, они стоят в среднем по 300 долларов, сообщает... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T15:46

2021-11-01T15:46

2021-11-01T15:46

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. В Сети появились объявления о продаже поддельных электронных сертификатов о вакцинации европейского образца, они стоят в среднем по 300 долларов, сообщает "Лаборатория Касперского".За эту сумму мошенники предлагают выбрать одну из одобренных ВОЗ вакцин: AstraZeneca, Pfizer / BioNTech, Johnson & Johnson или Moderna Объявления встречаются как на русском, так и на английском языке. Платить можно криптовалютой. Как утверждают "продавцы", справки выдает одна из стран Восточной Европы.Сертификат обещают прислать в формате электронного документа с QR-кодом. Мошенники уверяют, что его подлинность якобы можно проверить с помощью официальных приложений.Эксперты предупреждают: "Как бы то ни было, мы настоятельно рекомендуем не приобретать какие-либо товары на теневых площадках".Дмитрий Галов, эксперт по кибербезопасности "Лаборатории Касперского", считает, что "злоумышленники в даркнете пытаются нажиться на желании людей более свободно передвигаться по миру". Ведь в некоторых странах введены ограничения на въезд для тех, у кого нет соответствующих документов.

https://ria.ru/20211101/sputnik_v-1756662844.html

восточная европа

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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