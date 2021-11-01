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Военных медиков направят в Тульскую область для борьбы с COVID-19
Военных медиков направят в Тульскую область для борьбы с COVID-19 - РИА Новости, 01.11.2021
Военных медиков направят в Тульскую область для борьбы с COVID-19
Более 100 военных медиков приедут в Тульскую область, чтобы помочь местным врачам бороться с COVID-19, сообщает правительство региона. РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T22:28
2021-11-01T22:28
распространение коронавируса
общество
тульская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
алексей дюмин
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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ЯРОСЛАВЛЬ, 1 ноя – РИА Новости. Более 100 военных медиков приедут в Тульскую область, чтобы помочь местным врачам бороться с COVID-19, сообщает правительство региона.Ранее губернатор Тульской области Алексей Дюмин поручил главе минздрава региона обратиться в Минобороны РФ с просьбой увеличить число военных медиков, которые помогают местным госпиталям лечить пациентов с COVID-19.Дмитрий Марков назвал эту меру поддержки беспрецедентной. "Она позволит региону получить квалифицированных специалистов в ковидные госпитали и сохранить оказание плановой медицинской помощи в том же объеме", – цитирует регионального министра пресс-служба правительства региона.Власти информируют, что военно-медицинские работники Западного военного округа впервые прибыли в регион в июне этого года по просьбе губернатора Алексея Дюмина и решению министра обороны Сергея Шойгу. На время работы все военные медики обеспечиваются проживанием и трехразовым питанием. Организована их ежедневная доставка из гостиницы в госпиталь и обратно.По данным управления Роспотребнадзора региона, которые приводит областное правительство, заболеваемость COVID-19 растет: на прошлой неделе зарегистрирован 1651 случай заболевания, что на 22% выше уровня предыдущей недели. Отмечается, что среди 773 пациентов, тяжело болевших коронавирусом и попавших в реанимацию с 11 по 28 октября, только 9 человек были привиты.
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общество, тульская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, алексей дюмин, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
22:28 01.11.2021
 
Военных медиков направят в Тульскую область для борьбы с COVID-19

Более ста военных медиков направят в Тульскую область для борьбы с COVID-19

© Fotolia / liisetПанорама города Тулы
Панорама города Тулы - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
© Fotolia / liiset
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ЯРОСЛАВЛЬ, 1 ноя – РИА Новости. Более 100 военных медиков приедут в Тульскую область, чтобы помочь местным врачам бороться с COVID-19, сообщает правительство региона.
Ранее губернатор Тульской области Алексей Дюмин поручил главе минздрава региона обратиться в Минобороны РФ с просьбой увеличить число военных медиков, которые помогают местным госпиталям лечить пациентов с COVID-19.
"Заместитель председателя правительства - министр здравоохранения Тульской области Дмитрий Марков сообщил, что при личном участии губернатора и по решению Министерства обороны РФ до конца недели на помощь тульским коллегам приедут еще 68 врачей и 70 медсестер", - говорится в сообщении. Власти уточняют, что в регионе уже работают 65 военных медиков – они помогают в инфекционных госпиталях в Алексине, Новомосковске и Щекине.
Дмитрий Марков назвал эту меру поддержки беспрецедентной. "Она позволит региону получить квалифицированных специалистов в ковидные госпитали и сохранить оказание плановой медицинской помощи в том же объеме", – цитирует регионального министра пресс-служба правительства региона.
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Власти информируют, что военно-медицинские работники Западного военного округа впервые прибыли в регион в июне этого года по просьбе губернатора Алексея Дюмина и решению министра обороны Сергея Шойгу. На время работы все военные медики обеспечиваются проживанием и трехразовым питанием. Организована их ежедневная доставка из гостиницы в госпиталь и обратно.
По данным управления Роспотребнадзора региона, которые приводит областное правительство, заболеваемость COVID-19 растет: на прошлой неделе зарегистрирован 1651 случай заболевания, что на 22% выше уровня предыдущей недели. Отмечается, что среди 773 пациентов, тяжело болевших коронавирусом и попавших в реанимацию с 11 по 28 октября, только 9 человек были привиты.
 
Распространение коронавирусаОбществоТульская областьФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - ОбществоАлексей ДюминКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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