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Военных медиков направят в Тульскую область для борьбы с COVID-19

Военных медиков направят в Тульскую область для борьбы с COVID-19 - РИА Новости, 01.11.2021

Военных медиков направят в Тульскую область для борьбы с COVID-19

Более 100 военных медиков приедут в Тульскую область, чтобы помочь местным врачам бороться с COVID-19, сообщает правительство региона. РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T22:28

2021-11-01T22:28

2021-11-01T22:28

распространение коронавируса

общество

тульская область

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

алексей дюмин

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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ЯРОСЛАВЛЬ, 1 ноя – РИА Новости. Более 100 военных медиков приедут в Тульскую область, чтобы помочь местным врачам бороться с COVID-19, сообщает правительство региона.Ранее губернатор Тульской области Алексей Дюмин поручил главе минздрава региона обратиться в Минобороны РФ с просьбой увеличить число военных медиков, которые помогают местным госпиталям лечить пациентов с COVID-19.Дмитрий Марков назвал эту меру поддержки беспрецедентной. "Она позволит региону получить квалифицированных специалистов в ковидные госпитали и сохранить оказание плановой медицинской помощи в том же объеме", – цитирует регионального министра пресс-служба правительства региона.Власти информируют, что военно-медицинские работники Западного военного округа впервые прибыли в регион в июне этого года по просьбе губернатора Алексея Дюмина и решению министра обороны Сергея Шойгу. На время работы все военные медики обеспечиваются проживанием и трехразовым питанием. Организована их ежедневная доставка из гостиницы в госпиталь и обратно.По данным управления Роспотребнадзора региона, которые приводит областное правительство, заболеваемость COVID-19 растет: на прошлой неделе зарегистрирован 1651 случай заболевания, что на 22% выше уровня предыдущей недели. Отмечается, что среди 773 пациентов, тяжело болевших коронавирусом и попавших в реанимацию с 11 по 28 октября, только 9 человек были привиты.

https://ria.ru/20211101/minzdrav-1757295111.html

тульская область

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общество, тульская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, алексей дюмин, коронавирус covid-19, коронавирус в россии