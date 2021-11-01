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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211101/koronavirus-1757276446.html
В Удмуртии сократилось количество госпитализаций заболевших COVID-19
В Удмуртии сократилось количество госпитализаций заболевших COVID-19 - РИА Новости, 01.11.2021
В Удмуртии сократилось количество госпитализаций заболевших COVID-19
Количество госпитализированных и амбулаторных больных коронавирусом сократилось в Удмуртии, но власти пока не планируют сокращать коечный фонд, рассказал глава... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T18:57
2021-11-01T18:57
распространение коронавируса
общество
удмуртская республика (удмуртия)
михаил мишустин
здоровье - общество
александр бречалов
коронавирусы
россия
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МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Количество госпитализированных и амбулаторных больных коронавирусом сократилось в Удмуртии, но власти пока не планируют сокращать коечный фонд, рассказал глава региона Александр Бречалов на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с COVID."За последние 10 дней октября мы видим снижение госпитализированных и амбулаторных пациентов, количество свободных коек у нас значительно выросло. В настоящий момент резерв коечного фонда составляет 20% - 825 коек. В ближайшие две недели мы не собираемся сокращать коечный фонд, посмотрим, как дальше будет развиваться ситуация", - сказал Бречалов.Глава Удмуртии отметил, что в регионе удалось достичь "определенной стабилизации ситуации"."Именно так мы расцениваем то, что сейчас происходит. Ни в коем случае не питаем иллюзий, что все пошло на спад", - отметил он.Также Бречалов отметил, что в регионе увеличивается темп вакцинации от коронавируса, сейчас он составляет 10-12 тысяч вакцинированных в сутки."Очень серьезной мотивацией для вакцинации были не столько ограничения (связанные) с закрытием общепита, сколько возможность прийти в ресторан при предъявлении QR-кода. Вот когда мы такие ограничения объявили, это был огромный всплеск с точки зрения вакцинации", - сказал Бречалов.Председатель правительства Михаил Мишустин отметил, что в регионе надо наращивать темпы вакцинации."Важно наращивать темпы вакцинации.., чтобы как можно быстрее выработать коллективный иммунитет в регионе", - сказал Мишустин Бречалову и попросил его держать ситуацию на личном контроле.
https://ria.ru/20211101/udmurtiya-1757275896.html
https://ria.ru/20211101/covid-19-1757259037.html
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общество, удмуртская республика (удмуртия), михаил мишустин, здоровье - общество, александр бречалов, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
18:57 01.11.2021
 
В Удмуртии сократилось количество госпитализаций заболевших COVID-19

Бречалов: количество госпитализаций заболевших COVID-19 сократилось в Удмуртии

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЛечение больных с COVID-19
Лечение больных с COVID-19 - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Количество госпитализированных и амбулаторных больных коронавирусом сократилось в Удмуртии, но власти пока не планируют сокращать коечный фонд, рассказал глава региона Александр Бречалов на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с COVID.
"За последние 10 дней октября мы видим снижение госпитализированных и амбулаторных пациентов, количество свободных коек у нас значительно выросло. В настоящий момент резерв коечного фонда составляет 20% - 825 коек. В ближайшие две недели мы не собираемся сокращать коечный фонд, посмотрим, как дальше будет развиваться ситуация", - сказал Бречалов.
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Глава Удмуртии отметил, что в регионе удалось достичь "определенной стабилизации ситуации".
"Именно так мы расцениваем то, что сейчас происходит. Ни в коем случае не питаем иллюзий, что все пошло на спад", - отметил он.
Также Бречалов отметил, что в регионе увеличивается темп вакцинации от коронавируса, сейчас он составляет 10-12 тысяч вакцинированных в сутки.
"Очень серьезной мотивацией для вакцинации были не столько ограничения (связанные) с закрытием общепита, сколько возможность прийти в ресторан при предъявлении QR-кода. Вот когда мы такие ограничения объявили, это был огромный всплеск с точки зрения вакцинации", - сказал Бречалов.
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Председатель правительства Михаил Мишустин отметил, что в регионе надо наращивать темпы вакцинации.
"Важно наращивать темпы вакцинации.., чтобы как можно быстрее выработать коллективный иммунитет в регионе", - сказал Мишустин Бречалову и попросил его держать ситуацию на личном контроле.
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