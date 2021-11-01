https://ria.ru/20211101/koronavirus-1757250020.html
Попова призвала немедленно обращаться к врачу при первых симптомах COVID-19
Попова призвала немедленно обращаться к врачу при первых симптомах COVID-19 - РИА Новости, 01.11.2021
Попова призвала немедленно обращаться к врачу при первых симптомах COVID-19
При первых симптомах болезни, недомогании нужно вызывать врача и не ждать, пока закончатся выходные дни, это может быть чревато возникновением осложнений... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T16:54
2021-11-01T16:54
2021-11-01T17:22
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
анна попова
коронавирус в россии
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МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. При первых симптомах болезни, недомогании нужно вызывать врача и не ждать, пока закончатся выходные дни, это может быть чревато возникновением осложнений болезни, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.Президент России Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях в стране с 30 октября по 7 ноября в рамках противодействия заболеванию коронавирусом. При этом отдельные субъекты РФ могли установить дополнительные нерабочие дни до 30 октября и продлить их после 7 ноября."Главное в эти выходные дни - не откладывать визит к врачу, если человек почувствовал себя плохо, если он ощущает недомогание, врача нужно вызвать сейчас, а не откладывать на рабочие дни", - сказала Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве РФ.Она пояснила, что любая задержка в оказании медицинской помощи может быть чревата осложнениями."К сожалению, мы видим не один раз по праздничным дням, когда в течение праздника у нас идет снижение обращений, и потом после праздников все, кто ждал рабочих дней, оказываются уже в тяжелом состоянии на больничной койке", - отметила Попова.
https://ria.ru/20211101/koronavirus-1757213087.html
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общество, здоровье - общество, анна попова, коронавирус в россии
16:54 01.11.2021 (обновлено: 17:22 01.11.2021)
Попова призвала немедленно обращаться к врачу при первых симптомах COVID-19
Попова: при первых симптомах коронавируса нужно сразу обращаться к врачу