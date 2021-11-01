https://ria.ru/20211101/koronavirus-1757249625.html

В России почти 1,4 миллиона больных COVID-19 находятся под наблюдением

В России почти 1,4 миллиона больных COVID-19 находятся под наблюдением - РИА Новости, 01.11.2021

В России почти 1,4 миллиона больных COVID-19 находятся под наблюдением

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что в России, по данным на понедельник, под наблюдением врачей находятся 1,376 миллиона пациентов с... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T16:53

2021-11-01T16:53

2021-11-01T17:04

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

михаил мурашко

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коронавирус в россии

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что в России, по данным на понедельник, под наблюдением врачей находятся 1,376 миллиона пациентов с коронавирусом."В целом по ситуации в стране. Сегодня 1 миллион 376 тысяч пациентов находятся на курации медицинских работников - под наблюдением", - сказал Мурашко.Министр уточнил, что по сравнению со вчерашним днем, количество таких пациентов снизилось на 3,6 тысячи. По словам Мурашко, на ситуацию повлияло введение нерабочих дней."Этих пациентов стало на 3,6 тысячи меньше, чем днем ранее. Именно периоды дополнительных выходных дней, ограничительные мероприятия повлияли на ситуацию. Это позволяет надеяться, что нагрузка на систему здравоохранения начнет снижаться", - сообщил Мурашко на президиуме координационного совета по борьбе с COVID-19..

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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