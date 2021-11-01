https://ria.ru/20211101/koronavirus-1757248496.html

Мурашко назвал регионы, где требуется ускорить вакцинацию

Мурашко назвал регионы, где требуется ускорить вакцинацию - РИА Новости, 01.11.2021

Мурашко назвал регионы, где требуется ускорить вакцинацию

Есть несколько регионов РФ, где требуется ускорить вакцинацию от коронавируса, это, в частности, Ростовская и Кемеровская области, Камчатка, Дагестан, Коми,... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T16:50

2021-11-01T16:50

2021-11-01T17:05

распространение коронавируса

общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

здоровье - общество

михаил мурашко

коронавирус в россии

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Есть несколько регионов РФ, где требуется ускорить вакцинацию от коронавируса, это, в частности, Ростовская и Кемеровская области, Камчатка, Дагестан, Коми, Северная Осетия, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

https://ria.ru/20211101/mishustin-1757244894.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), здоровье - общество, михаил мурашко, коронавирус в россии