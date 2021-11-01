https://ria.ru/20211101/koronavirus-1757248496.html
Мурашко назвал регионы, где требуется ускорить вакцинацию
Мурашко назвал регионы, где требуется ускорить вакцинацию - РИА Новости, 01.11.2021
Мурашко назвал регионы, где требуется ускорить вакцинацию
Есть несколько регионов РФ, где требуется ускорить вакцинацию от коронавируса, это, в частности, Ростовская и Кемеровская области, Камчатка, Дагестан, Коми,... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T16:50
2021-11-01T16:50
2021-11-01T17:05
распространение коронавируса
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коронавирус в россии
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Есть несколько регионов РФ, где требуется ускорить вакцинацию от коронавируса, это, в частности, Ростовская и Кемеровская области, Камчатка, Дагестан, Коми, Северная Осетия, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
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общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), здоровье - общество, михаил мурашко, коронавирус в россии
16:50 01.11.2021 (обновлено: 17:05 01.11.2021)
Мурашко назвал регионы, где требуется ускорить вакцинацию
Мурашко назвал регионы, где требуется ускорить вакцинацию от COVID-19