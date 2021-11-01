https://ria.ru/20211101/koronavirus-1757247898.html
Мурашко назвал причину роста числа госпитализаций больных COVID-19
Мурашко назвал причину роста числа госпитализаций больных COVID-19 - РИА Новости, 01.11.2021
Мурашко назвал причину роста числа госпитализаций больных COVID-19
Распространение дельта-штамма коронавируса привело к тому, что в России стало больше пациентов, требующих госпитализации, чем в предыдущие волны, сообщил... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T16:47
2021-11-01T16:47
2021-11-01T17:05
распространение коронавируса
общество
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михаил мурашко
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коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Распространение дельта-штамма коронавируса привело к тому, что в России стало больше пациентов, требующих госпитализации, чем в предыдущие волны, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Мы видим, что в связи с распространением штамма дельта количество лиц, требующих госпитализации, тяжелого течения и у лиц молодого возраста, выше, чем в предыдущие волны. Но вакцинация позволяет избежать госпитализации во многих случаях", - подчеркнул Мурашко.
https://ria.ru/20211101/delta-shtamm-1757183640.html
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16:47 01.11.2021 (обновлено: 17:05 01.11.2021)
Мурашко назвал причину роста числа госпитализаций больных COVID-19
Мурашко: из-за штамма дельта число больных, требующих госпитализации, выше, чем раньше