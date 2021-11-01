https://ria.ru/20211101/koronavirus-1757247898.html

Мурашко назвал причину роста числа госпитализаций больных COVID-19

Мурашко назвал причину роста числа госпитализаций больных COVID-19 - РИА Новости, 01.11.2021

Мурашко назвал причину роста числа госпитализаций больных COVID-19

Распространение дельта-штамма коронавируса привело к тому, что в России стало больше пациентов, требующих госпитализации, чем в предыдущие волны, сообщил... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T16:47

2021-11-01T16:47

2021-11-01T17:05

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

михаил мурашко

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Распространение дельта-штамма коронавируса привело к тому, что в России стало больше пациентов, требующих госпитализации, чем в предыдущие волны, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Мы видим, что в связи с распространением штамма дельта количество лиц, требующих госпитализации, тяжелого течения и у лиц молодого возраста, выше, чем в предыдущие волны. Но вакцинация позволяет избежать госпитализации во многих случаях", - подчеркнул Мурашко.

https://ria.ru/20211101/delta-shtamm-1757183640.html

россия

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2021

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