https://ria.ru/20211101/koronavirus-1757243961.html
Мишустин назвал ситуацию с коронавирусом в России сложной
Мишустин назвал ситуацию с коронавирусом в России сложной - РИА Новости, 01.11.2021
Мишустин назвал ситуацию с коронавирусом в России сложной
Ситуация с коронавирусом в России сложная, ведется ежедневный мониторинг, кабмин направил почти 11 миллиардов рублей на лекарства для борьбы с инфекцией,... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T16:37
2021-11-01T16:37
2021-11-01T16:47
распространение коронавируса
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михаил мишустин
здоровье - общество
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коронавирус в россии
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в России сложная, ведется ежедневный мониторинг, кабмин направил почти 11 миллиардов рублей на лекарства для борьбы с инфекцией, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Ситуация с распространением инфекции остается очень сложной. Много заболевших. Правительство по поручению главы государства ведет ежесуточный мониторинг, чтобы было все необходимое для оказания им помощи как в стационарных, так и в амбулаторных условиях", - сказал он на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.Мишустин отметил, что большинство заболевших лечатся дома. "Правительство направило дополнительное финансирование на закупку для них лекарств, эти почти 11 миллиардов рублей", - сказал премьер.Он добавил, что за счет этих средств нужными препаратами будут обеспечены около 2 миллионов человек. Он также напомнил, что медикаменты должны предоставляться пациентам с коронавирусом бесплатно.
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РИА Новости
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РИА Новости
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общество, михаил мишустин, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
16:37 01.11.2021 (обновлено: 16:47 01.11.2021)
Мишустин назвал ситуацию с коронавирусом в России сложной
Премьер Мишустин назвал ситуацию с коронавирусом в России сложной
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости.
Ситуация с коронавирусом в России
сложная, ведется ежедневный мониторинг, кабмин направил почти 11 миллиардов рублей на лекарства для борьбы с инфекцией, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин
.
"Ситуация с распространением инфекции остается очень сложной. Много заболевших. Правительство по поручению главы государства ведет ежесуточный мониторинг, чтобы было все необходимое для оказания им помощи как в стационарных, так и в амбулаторных условиях", - сказал он на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.
Мишустин отметил, что большинство заболевших лечатся дома. "Правительство направило дополнительное финансирование на закупку для них лекарств, эти почти 11 миллиардов рублей", - сказал премьер.
Он добавил, что за счет этих средств нужными препаратами будут обеспечены около 2 миллионов человек. Он также напомнил, что медикаменты должны предоставляться пациентам с коронавирусом бесплатно.