https://ria.ru/20211101/koronavirus-1757243961.html

Мишустин назвал ситуацию с коронавирусом в России сложной

Мишустин назвал ситуацию с коронавирусом в России сложной - РИА Новости, 01.11.2021

Мишустин назвал ситуацию с коронавирусом в России сложной

Ситуация с коронавирусом в России сложная, ведется ежедневный мониторинг, кабмин направил почти 11 миллиардов рублей на лекарства для борьбы с инфекцией,... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T16:37

2021-11-01T16:37

2021-11-01T16:47

распространение коронавируса

общество

михаил мишустин

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в России сложная, ведется ежедневный мониторинг, кабмин направил почти 11 миллиардов рублей на лекарства для борьбы с инфекцией, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Ситуация с распространением инфекции остается очень сложной. Много заболевших. Правительство по поручению главы государства ведет ежесуточный мониторинг, чтобы было все необходимое для оказания им помощи как в стационарных, так и в амбулаторных условиях", - сказал он на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.Мишустин отметил, что большинство заболевших лечатся дома. "Правительство направило дополнительное финансирование на закупку для них лекарств, эти почти 11 миллиардов рублей", - сказал премьер.Он добавил, что за счет этих средств нужными препаратами будут обеспечены около 2 миллионов человек. Он также напомнил, что медикаменты должны предоставляться пациентам с коронавирусом бесплатно.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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