https://ria.ru/20211101/koronavirus-1757242633.html

Мишустин отметил необходимость снизить темпы заболеваемости COVID-19

Мишустин отметил необходимость снизить темпы заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 01.11.2021

Мишустин отметил необходимость снизить темпы заболеваемости COVID-19

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что во время нерабочих дней в России главная задача - снизить темпы заболеваемости коронавирусом, чтобы пациенты и... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T16:34

2021-11-01T16:34

2021-11-01T16:44

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общество

михаил мишустин

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коронавирус в россии

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что во время нерабочих дней в России главная задача - снизить темпы заболеваемости коронавирусом, чтобы пациенты и дальше могли получать необходимую помощь."На прошлой неделе в России начались нерабочие дни, которые были объявлены президентом. В некоторых регионах они были введены ранее. Действуют и другие меры для защиты здоровья граждан, прежде всего там, где наиболее сложная эпидемиологическая обстановка. Сейчас главное - снизить темпы заболеваемости, выровнять нагрузку на нашу систему здравоохранения, чтобы все пациенты и дальше могли получать необходимую медицинскую помощь", - сказал Мишустин на президиуме координационного совета по борьбе с COVID-19.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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