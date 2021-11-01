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Мишустин отметил необходимость снизить темпы заболеваемости COVID-19
Мишустин отметил необходимость снизить темпы заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 01.11.2021
Мишустин отметил необходимость снизить темпы заболеваемости COVID-19
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что во время нерабочих дней в России главная задача - снизить темпы заболеваемости коронавирусом, чтобы пациенты и... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T16:34
2021-11-01T16:34
2021-11-01T16:44
распространение коронавируса
общество
михаил мишустин
здоровье - общество
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коронавирус covid-19
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что во время нерабочих дней в России главная задача - снизить темпы заболеваемости коронавирусом, чтобы пациенты и дальше могли получать необходимую помощь."На прошлой неделе в России начались нерабочие дни, которые были объявлены президентом. В некоторых регионах они были введены ранее. Действуют и другие меры для защиты здоровья граждан, прежде всего там, где наиболее сложная эпидемиологическая обстановка. Сейчас главное - снизить темпы заболеваемости, выровнять нагрузку на нашу систему здравоохранения, чтобы все пациенты и дальше могли получать необходимую медицинскую помощь", - сказал Мишустин на президиуме координационного совета по борьбе с COVID-19.
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РИА Новости
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общество, михаил мишустин, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
16:34 01.11.2021 (обновлено: 16:44 01.11.2021)
Мишустин отметил необходимость снизить темпы заболеваемости COVID-19
Мишустин отметил необходимость снизить темпы заболеваемости COVID-19 и нагрузку на медиков