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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
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Найден новый опасный симптом COVID-19
Вирусолог предупредил о смертельно опасном симптоме COVID-19 - РИА Новости, 01.11.2021
Найден новый опасный симптом COVID-19
Врач-иммунолог Владислав Жемчугов призвал обратить особое внимание на пониженную температуру тела при COVID-19. РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T16:08
2021-11-01T18:08
распространение коронавируса
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
владислав жемчугов
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Врач-иммунолог Владислав Жемчугов призвал обратить особое внимание на пониженную температуру тела при COVID-19.По его словам, это свидетельствует о неспособности организма справляться с токсинами и отсутствии иммунного ответа на вирус.Медик добавил, что для контроля лучше всего подходит ртутный термометр, который точнее бесконтактных и электронных устройств."Три раза измеренная температура по пять минут, не менее, — это основание, чтобы принимать меры в сочетании с клиникой. Если человек бледный, с синюшными губами, еще это сопровождается пониженным давлением, то это очень тревожный симптом. Нужно сделать все с анализами, особенно если нет признаков инфекции", — подчеркнул Жемчугов.Ранее в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора назвали одышку на фоне других респираторных проявлений самым опасным симптомом COVID-19. В этом случае специалисты советуют немедленно обратиться к врачу.COVID-19 — острая респираторная инфекция, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2. Может протекать как незаметно, так и в тяжелой форме. Распространенные признаки — повышенная температура, сухой кашель, быстрая утомляемость. Возможны серьезные осложнения: пневмония, полиорганная недостаточность, септический шок, венозная тромбоэмболия. Для обозначения долгосрочных негативных последствий медики используют понятие "постковидный синдром".Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03%, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации. На это указывали и в Роспотребнадзоре: по данным руководителя ведомства Анны Поповой, в числе умерших почти нет вакцинированных.
https://ria.ru/20211030/dyry-1757001047.html
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, владислав жемчугов
16:08 01.11.2021 (обновлено: 18:08 01.11.2021)
 
Вирусолог предупредил о смертельно опасном симптоме COVID-19

Вирусолог Жемчугов назвал низкую температуру тела смертельно опасным симптомом COVID-19

© Depositphotos / ralwelКоронавирус
Коронавирус - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
© Depositphotos / ralwel
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Врач-иммунолог Владислав Жемчугов призвал обратить особое внимание на пониженную температуру тела при COVID-19.

"Это тяжелейшее состояние. За несколько дней до смерти. Будьте внимательны, если 36 и меньше — это самые тяжелые больные", — рассказал специалист в беседе с телеканалом "Звезда".

По его словам, это свидетельствует о неспособности организма справляться с токсинами и отсутствии иммунного ответа на вирус.
Медик добавил, что для контроля лучше всего подходит ртутный термометр, который точнее бесконтактных и электронных устройств.
"Три раза измеренная температура по пять минут, не менее, — это основание, чтобы принимать меры в сочетании с клиникой. Если человек бледный, с синюшными губами, еще это сопровождается пониженным давлением, то это очень тревожный симптом. Нужно сделать все с анализами, особенно если нет признаков инфекции", — подчеркнул Жемчугов.
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Ранее в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора назвали одышку на фоне других респираторных проявлений самым опасным симптомом COVID-19. В этом случае специалисты советуют немедленно обратиться к врачу.
COVID-19 — острая респираторная инфекция, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2. Может протекать как незаметно, так и в тяжелой форме. Распространенные признаки — повышенная температура, сухой кашель, быстрая утомляемость. Возможны серьезные осложнения: пневмония, полиорганная недостаточность, септический шок, венозная тромбоэмболия. Для обозначения долгосрочных негативных последствий медики используют понятие "постковидный синдром".
Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03%, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации. На это указывали и в Роспотребнадзоре: по данным руководителя ведомства Анны Поповой, в числе умерших почти нет вакцинированных.
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Распространение коронавирусаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - ОбществоРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВладислав Жемчугов
 
 
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