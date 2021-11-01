https://ria.ru/20211101/koronavirus-1757218567.html

Попова ответила на вопрос о новых ограничениях из-за COVID-19

Попова ответила на вопрос о новых ограничениях из-за COVID-19 - РИА Новости, 01.11.2021

Попова ответила на вопрос о новых ограничениях из-за COVID-19

Речи о новых супер-запретах из-за распространения коронавирусной инфекции в России не идет, нужно соблюдать те меры, которые уже есть, заявила глава... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T14:58

2021-11-01T14:58

2021-11-01T14:58

распространение коронавируса

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

анна попова

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россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Речи о новых супер-запретах из-за распространения коронавирусной инфекции в России не идет, нужно соблюдать те меры, которые уже есть, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.Ранее Попова заявляла, что введения QR-кодов в регионах России недостаточно для борьбы с пандемией коронавируса."От перегибов никто не застрахован, но когда я это говорила, как раз мы разрабатывали комплекс мер, которые сегодня и реализуются. Вот последние две недели как раз этот комплекс мер и реализуется. И нерабочие дни, и контроль за масками… И еще целый ряд мер, которые сегодня реализуются, вот, собственно, о них я и говорила, но вовсе не о каких-то супер-запретах и об ограничениях. Вот сегодня главное, чтобы мы соблюдали то, что требуется", - сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".

https://ria.ru/20211028/koronavirus-1756557595.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии