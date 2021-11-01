https://ria.ru/20211101/koronavirus-1757198581.html

Вакцины защищают от тяжелого течения болезни, заявила Попова

Вакцины защищают от тяжелого течения болезни, заявила Попова - РИА Новости, 01.11.2021

Вакцины защищают от тяжелого течения болезни, заявила Попова

В реанимациях практически нет тяжелобольных COVID-19, сделавших прививку, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T13:41

2021-11-01T13:41

2021-11-01T14:32

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

анна попова

коронавирус в россии

вакцинация россиян от covid-19

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. В реанимациях практически нет тяжелобольных COVID-19, сделавших прививку, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.Специалист отметила, что заболевших среди привитых российскими препаратами после завершения полного курса от двух до пяти процентов.В России наиболее широко доступна вакцина "Спутник V", созданная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи при поддержке РФПИ, ее одобрили в 70 странах. Также представлены "ЭпиВакКорона" от новосибирского центра "Вектор" и "КовиВак" от центра имени Чумакова РАН.Для повторной иммунизации рекомендован "Спутник Лайт" — облегченная версия "Спутника V", предполагающая однократное введение. Кроме того, недавно Минздрав зарегистрировал "ЭпиВакКорону-Н" — в ней то же действующее вещество, что и в "ЭпиВакКороне", но синтезируются они по-разному.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, процент привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03%, подавляющее же большинство пациентов в стационарах, — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.

https://ria.ru/20211101/vaktsina-1757153060.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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