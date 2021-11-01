13:41 01.11.2021 (обновлено: 14:32 01.11.2021)
Вакцины защищают от тяжелого течения болезни, заявила Попова
Попова: заболевших среди привитых после завершения полного курса вакцинации от 2 до 5%
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. В реанимациях практически нет тяжелобольных COVID-19, сделавших прививку, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Это очень важно. Вакцины защищают от тяжелого течения и печального исхода", — сказала она в интервью Наиле Аскер-заде, опубликованном в Telegram-канале.
Специалист отметила, что заболевших среди привитых российскими препаратами после завершения полного курса от двух до пяти процентов.
В России наиболее широко доступна вакцина "Спутник V", созданная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи при поддержке РФПИ, ее одобрили в 70 странах. Также представлены "ЭпиВакКорона" от новосибирского центра "Вектор" и "КовиВак" от центра имени Чумакова РАН.
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Какой вакциной от COVID-19 вы привились?
Для повторной иммунизации рекомендован "Спутник Лайт" — облегченная версия "Спутника V", предполагающая однократное введение. Кроме того, недавно Минздрав зарегистрировал "ЭпиВакКорону-Н" — в ней то же действующее вещество, что и в "ЭпиВакКороне", но синтезируются они по-разному.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, процент привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03%, подавляющее же большинство пациентов в стационарах, — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.