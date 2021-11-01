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Ситуация с COVID-19 в Москве остается непростой, заявил Собянин
Ситуация с COVID-19 в Москве остается непростой, заявил Собянин - РИА Новости, 01.11.2021
Ситуация с COVID-19 в Москве остается непростой, заявил Собянин
Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Москве остается непростой - за последнюю неделю госпитализированы порядка 10 тысяч пациентов в тяжелом... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T12:12
2021-11-01T12:12
2021-11-01T12:12
распространение коронавируса
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коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Москве остается непростой - за последнюю неделю госпитализированы порядка 10 тысяч пациентов в тяжелом состоянии, сообщил журналистам в понедельник мэр Москвы Сергей Собянин."В Москве, к сожалению, ситуация остается непростой. За последнюю неделю только госпитализированы около 10 тысяч человек в тяжелом состоянии. Динамика заболеваний несколько снизилась, но все равно ситуация остается сложной", - сказал Собянин.Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 1 824 494 случая заражения, из них 7 103 за последние сутки. Выздоровели 1 599 004 человека, умерли 31 438. По последним данным федерального оперативного штаба, полную вакцинацию в столице прошли 5 006 956 человек, коллективный иммунитет составляет 62,7%.
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общество, москва, сергей собянин, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Ситуация с COVID-19 в Москве остается непростой, заявил Собянин
Собянин сообщил о госпитализации приблизительно десяти тысяч больных COVID-19 за неделю