https://ria.ru/20211101/koronavirus-1757177574.html

Ситуация с COVID-19 в Москве остается непростой, заявил Собянин

Ситуация с COVID-19 в Москве остается непростой, заявил Собянин - РИА Новости, 01.11.2021

Ситуация с COVID-19 в Москве остается непростой, заявил Собянин

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Москве остается непростой - за последнюю неделю госпитализированы порядка 10 тысяч пациентов в тяжелом... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T12:12

2021-11-01T12:12

2021-11-01T12:12

распространение коронавируса

общество

москва

сергей собянин

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Москве остается непростой - за последнюю неделю госпитализированы порядка 10 тысяч пациентов в тяжелом состоянии, сообщил журналистам в понедельник мэр Москвы Сергей Собянин."В Москве, к сожалению, ситуация остается непростой. За последнюю неделю только госпитализированы около 10 тысяч человек в тяжелом состоянии. Динамика заболеваний несколько снизилась, но все равно ситуация остается сложной", - сказал Собянин.Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 1 824 494 случая заражения, из них 7 103 за последние сутки. Выздоровели 1 599 004 человека, умерли 31 438. По последним данным федерального оперативного штаба, полную вакцинацию в столице прошли 5 006 956 человек, коллективный иммунитет составляет 62,7%.

https://ria.ru/20211031/lokdaun-1757068880.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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