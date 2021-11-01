https://ria.ru/20211101/koronavirus-1757174083.html

Инфекционист допустил ухудшение эпидемиологической ситуации в Москве

Инфекционист допустил ухудшение эпидемиологической ситуации в Москве - РИА Новости, 01.11.2021

Инфекционист допустил ухудшение эпидемиологической ситуации в Москве

Москвичи в период нерабочих дней очень много передвигаются по городу, транспорт полон людей, меры по защите от коронавируса не соблюдаются, все это может... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T11:53

2021-11-01T11:53

2021-11-01T11:53

распространение коронавируса

общество

москва

сергей собянин

здоровье - общество

николай малышев

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Москвичи в период нерабочих дней очень много передвигаются по городу, транспорт полон людей, меры по защите от коронавируса не соблюдаются, все это может ухудшить эпидситуацию в столице, сообщил РИА Новости врач-инфекционист, профессор Николай Малышев.Мэр Москвы Сергей Собянин 21 октября из-за роста заболеваемости COVID-19 объявил в столице нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября."Все мотаются по городу, полные электрички, много людей в метро, в транспорте, никакого контроля, народ как ездил, так и ездит. Немного больше людей стало носить маски, но это никак не может сказаться на ситуации, не соблюдаются меры абсолютно", - сказал Малышев, отметив, что это может ухудшить эпидситуацию.

https://ria.ru/20211031/narushenie-1757079641.html

москва

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общество, москва, сергей собянин, здоровье - общество, николай малышев, коронавирус covid-19, коронавирус в россии