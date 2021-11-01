https://ria.ru/20211101/koronavirus-1757172276.html
Назван регион с наименьшим приростом по коронавирусу
Назван регион с наименьшим приростом по коронавирусу - РИА Новости, 01.11.2021
Назван регион с наименьшим приростом по коронавирусу
Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки в Калмыкии, он составляет 0,16%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T11:43
2021-11-01T11:43
2021-11-01T11:43
распространение коронавируса
общество
камчатский край
республика алтай
республика калмыкия
здоровье - общество
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки в Калмыкии, он составляет 0,16%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Калмыкия 0,16%, 2. Камчатский край 0,2%, 3. Республика Алтай, Республика Тыва 0,24%", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20211101/koronavirus-1757171683.html
камчатский край
республика алтай
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общество, камчатский край, республика алтай, республика калмыкия, здоровье - общество, коронавирус covid-19
Назван регион с наименьшим приростом по коронавирусу
Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки в Калмыкии — 0,16%