https://ria.ru/20211101/koronavirus-1757172276.html

Назван регион с наименьшим приростом по коронавирусу

Назван регион с наименьшим приростом по коронавирусу - РИА Новости, 01.11.2021

Назван регион с наименьшим приростом по коронавирусу

Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки в Калмыкии, он составляет 0,16%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T11:43

2021-11-01T11:43

2021-11-01T11:43

распространение коронавируса

общество

камчатский край

республика алтай

республика калмыкия

здоровье - общество

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки в Калмыкии, он составляет 0,16%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Калмыкия 0,16%, 2. Камчатский край 0,2%, 3. Республика Алтай, Республика Тыва 0,24%", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211101/koronavirus-1757171683.html

камчатский край

республика алтай

республика калмыкия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, камчатский край, республика алтай, республика калмыкия, здоровье - общество, коронавирус covid-19