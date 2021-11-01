https://ria.ru/20211101/koronavirus-1757171683.html

В России выявили 40 402 новых случая заражения коронавирусом

В России выявили 40 402 новых случая заражения коронавирусом - РИА Новости, 01.11.2021

В России выявили 40 402 новых случая заражения коронавирусом

Число случаев COVID-19 в РФ выросло на 40 402 до 8 554 192, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T11:42

2021-11-01T11:42

2021-11-01T11:42

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

коронавирусы

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/12/1746270186_0:325:2964:1992_1920x0_80_0_0_a2a7e48fd7d226145c0b5d324d0a3a24.jpg

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Число случаев COVID-19 в РФ выросло на 40 402 до 8 554 192, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 40 402 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3 619 (9,0%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении.Добавляется, что за время пандемии в стране зарегистрировано 8 554 192 случая заболевания. Темп прироста составляет 0,47%.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии