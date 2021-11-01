https://ria.ru/20211101/koronavirus-1757165970.html

В России выявили три случая штамма коронавируса мю и один лямбда

В России выявили три случая штамма коронавируса мю и один лямбда - РИА Новости, 01.11.2021

В России выявили три случая штамма коронавируса мю и один лямбда

В России выявили три случая штамма коронавируса мю и один — лямбда, заявил директор Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T11:19

2021-11-01T11:19

2021-11-01T13:25

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. В России выявили три случая штамма коронавируса мю и один — лямбда, заявил директор Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин.Лямбда у нас на территории Российской Федерации при обновлении вариантов <…> встречался всего лишь один раз, а генный вариант мю — три раза", — сказал он.По его словам, штамм дельта остается доминирующим как в России, так и в мире.Вариант лямбда, как сообщали СМИ, способен более активно сопротивляться действию вакцин по сравнению с другими штаммами. Первый случай заражения им зафиксировали в июле в Японии.Мю впервые обнаружили в январе в Колумбии. Как отмечает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), определяющие его мутации могут позволять этому штамму противостоять иммунному ответу организма. По мнению главного научного сотрудника лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анчи Барановой, этот вариант не сможет вытеснить штамм дельта. Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.

https://ria.ru/20210910/koronavirus-1749546624.html

https://ria.ru/20211021/shtamm-1755574693.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19