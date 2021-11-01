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В Приморье студентов-медиков привлекли к работе в пунктах вакцинации
В Приморье студентов-медиков привлекли к работе в пунктах вакцинации - РИА Новости, 01.11.2021
В Приморье студентов-медиков привлекли к работе в пунктах вакцинации
Почти 90 студентов-медиков и ординаторов привлекли для работы в пунктах вакцинации во Владивостоке, чтобы избежать очередей из желающих привиться от... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T10:07
2021-11-01T10:07
распространение коронавируса
общество
приморский край
владивосток
здоровье - общество
вакцинация россиян от covid-19
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ВЛАДИВОСТОК, 1 ноя – РИА Новости. Почти 90 студентов-медиков и ординаторов привлекли для работы в пунктах вакцинации во Владивостоке, чтобы избежать очередей из желающих привиться от коронавируса, сообщает правительство региона.Ранее сообщалось, что в Приморье ввели обязательную вакцинацию от коронавируса работников сферы услуг, ЖКХ, госслужбы и ряда других отраслей, с 11 ноября начнут переводить на дистанционный режим работы не сделавших первую прививку сотрудников. С 30 октября в регионе ввели QR-коды для посещения заведений общепита, учреждений культуры и спорта.По информации властей, на минувшей неделе ежедневно от коронавируса прививались пять-семь тысяч человек, в мобильных пунктах образовались очереди, в поликлиниках – запись на неделю."Восемьдесят восемь студентов-волонтеров вышли на помощь в лечебные учреждения здравоохранения Владивостока. Ребят привлекают операторами для предварительного консультирования населения по вопросам вакцинации, внесения сведений из анкет пациентов в электронную систему учета... помощи врачебному и среднему медицинскому персоналу при проведении вакцинации", – сказала руководитель Владивостокского медколледжа Маргарита Шарафутдинова, слова которой приводятся в сообщении.По оперативным данным, на 1 ноября первый компонент вакцины против новой коронавирусной инфекции сделали 521 106 приморцев (+3267 за сутки), с 1 по 7 ноября пункты вакцинации работают по обычному графику, без выходных, информируют власти.Приморье несколько дней подряд обновляет абсолютный рекорд заболеваемости коронавирусом, за минувшие сутки выявлено 286 случаев, всего с начала пандемии заболели 76 523 человека, 67 793 - выздоровели, 1264 - умерли.
https://ria.ru/20211101/vaktsinatsiya-1757151096.html
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общество, приморский край, владивосток, здоровье - общество, вакцинация россиян от covid-19
10:07 01.11.2021
 
В Приморье студентов-медиков привлекли к работе в пунктах вакцинации

Студентов-медиков привлекли к работе в пунктах вакцинации в Приморье

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник готовит шприц для проведения вакцинации сотрудников Яндекса против коронавирусной инфекции
Медицинский сотрудник готовит шприц для проведения вакцинации сотрудников Яндекса против коронавирусной инфекции - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ВЛАДИВОСТОК, 1 ноя – РИА Новости. Почти 90 студентов-медиков и ординаторов привлекли для работы в пунктах вакцинации во Владивостоке, чтобы избежать очередей из желающих привиться от коронавируса, сообщает правительство региона.
Ранее сообщалось, что в Приморье ввели обязательную вакцинацию от коронавируса работников сферы услуг, ЖКХ, госслужбы и ряда других отраслей, с 11 ноября начнут переводить на дистанционный режим работы не сделавших первую прививку сотрудников. С 30 октября в регионе ввели QR-коды для посещения заведений общепита, учреждений культуры и спорта.

"По информации регионального министерства здравоохранения, для минимизации очередей, повышения пропускной способности пунктов, снижения нагрузки на врачей в пункты вакцинации приморской столицы на помощь приглашены студенты Владивостокского базового медицинского колледжа, студенты и ординаторы медицинского вуза", - говорится в сообщении.

По информации властей, на минувшей неделе ежедневно от коронавируса прививались пять-семь тысяч человек, в мобильных пунктах образовались очереди, в поликлиниках – запись на неделю.
"Восемьдесят восемь студентов-волонтеров вышли на помощь в лечебные учреждения здравоохранения Владивостока. Ребят привлекают операторами для предварительного консультирования населения по вопросам вакцинации, внесения сведений из анкет пациентов в электронную систему учета... помощи врачебному и среднему медицинскому персоналу при проведении вакцинации", – сказала руководитель Владивостокского медколледжа Маргарита Шарафутдинова, слова которой приводятся в сообщении.
По оперативным данным, на 1 ноября первый компонент вакцины против новой коронавирусной инфекции сделали 521 106 приморцев (+3267 за сутки), с 1 по 7 ноября пункты вакцинации работают по обычному графику, без выходных, информируют власти.
Приморье несколько дней подряд обновляет абсолютный рекорд заболеваемости коронавирусом, за минувшие сутки выявлено 286 случаев, всего с начала пандемии заболели 76 523 человека, 67 793 - выздоровели, 1264 - умерли.
Медработник с сертификатами о вакцинации от новой коронавирусной инфекции COVID-19 и памяткой участнику вакцинации, которые выдаются пациентам после вакцинации вакциной Спутник V - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
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