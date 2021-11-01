https://ria.ru/20211101/koronavirus-1757152165.html

В Приморье студентов-медиков привлекли к работе в пунктах вакцинации

В Приморье студентов-медиков привлекли к работе в пунктах вакцинации - РИА Новости, 01.11.2021

В Приморье студентов-медиков привлекли к работе в пунктах вакцинации

Почти 90 студентов-медиков и ординаторов привлекли для работы в пунктах вакцинации во Владивостоке, чтобы избежать очередей из желающих привиться от... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T10:07

2021-11-01T10:07

2021-11-01T10:07

распространение коронавируса

общество

приморский край

владивосток

здоровье - общество

вакцинация россиян от covid-19

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ВЛАДИВОСТОК, 1 ноя – РИА Новости. Почти 90 студентов-медиков и ординаторов привлекли для работы в пунктах вакцинации во Владивостоке, чтобы избежать очередей из желающих привиться от коронавируса, сообщает правительство региона.Ранее сообщалось, что в Приморье ввели обязательную вакцинацию от коронавируса работников сферы услуг, ЖКХ, госслужбы и ряда других отраслей, с 11 ноября начнут переводить на дистанционный режим работы не сделавших первую прививку сотрудников. С 30 октября в регионе ввели QR-коды для посещения заведений общепита, учреждений культуры и спорта.По информации властей, на минувшей неделе ежедневно от коронавируса прививались пять-семь тысяч человек, в мобильных пунктах образовались очереди, в поликлиниках – запись на неделю."Восемьдесят восемь студентов-волонтеров вышли на помощь в лечебные учреждения здравоохранения Владивостока. Ребят привлекают операторами для предварительного консультирования населения по вопросам вакцинации, внесения сведений из анкет пациентов в электронную систему учета... помощи врачебному и среднему медицинскому персоналу при проведении вакцинации", – сказала руководитель Владивостокского медколледжа Маргарита Шарафутдинова, слова которой приводятся в сообщении.По оперативным данным, на 1 ноября первый компонент вакцины против новой коронавирусной инфекции сделали 521 106 приморцев (+3267 за сутки), с 1 по 7 ноября пункты вакцинации работают по обычному графику, без выходных, информируют власти.Приморье несколько дней подряд обновляет абсолютный рекорд заболеваемости коронавирусом, за минувшие сутки выявлено 286 случаев, всего с начала пандемии заболели 76 523 человека, 67 793 - выздоровели, 1264 - умерли.

https://ria.ru/20211101/vaktsinatsiya-1757151096.html

приморский край

владивосток

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общество, приморский край, владивосток, здоровье - общество, вакцинация россиян от covid-19