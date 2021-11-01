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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211101/koronavirus-1757147700.html
В Хабаровском крае ужесточили ограничения из-за COVID-19
В Хабаровском крае ужесточили ограничения из-за COVID-19 - РИА Новости, 01.11.2021
В Хабаровском крае ужесточили ограничения из-за COVID-19
Новые ограничения на посещение публичных мест введены в Хабаровском крае в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, сообщило правительство... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T09:27
2021-11-01T09:27
распространение коронавируса
общество
хабаровский край
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
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ХАБАРОВСК, 1 ноя - РИА Новости. Новые ограничения на посещение публичных мест введены в Хабаровском крае в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, сообщило правительство региона."В правительстве региона подписано постановление о введении дополнительных ограничений. Речь идет о посещении публичных мест. Так, до особого распоряжения отменяется проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, религиозных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных, публичных мероприятий с очным участием граждан. Постановление вступило в силу", - говорится в сообщении.Отмечается, что для посещения различных объектов вводятся ограничения по наполняемости залов: работа кинотеатров, театров, филармоний, цирков, домов культуры, клубов осуществляется при заполняемости залов не более 50%. Такие же ограничения предусмотрены для проведения религиозных мероприятий на культовых и иных объектах, специально предназначенных для богослужений, молитвенных и религиозных собраний.Также не более 50 человек могут участвовать в публичных слушаниях, которые проводятся органами местного самоуправления муниципальных образований края. Кроме того, проводить официальные международные, всероссийские, межрегиональные, краевые, муниципальные физкультурные и спортивные мероприятия разрешено с количеством участников не более 100 человек. Профессиональные спортивные соревнования по футболу и хоккею проводятся при заполняемости трибун в объеме не более 500 человек.Занятия в фитнес-центрах, спортивных клубах, бассейнах также, согласно постановлению, разрешены при заполняемости объектов не более 50%.С 30 октября по 7 ноября прекращают свою работу детские игровые центры, комнаты и аттракционы в закрытых помещениях.Для неработающих и невакцинированных жителей края старше 60 лет объявлена самоизоляция.С 1 ноября в Хабаровском крае заработала система QR-кодов. С понедельника их просят предъявить при посещении кинотеатров, театров, филармонии, цирка, домов культуры. Потребуется QR-код и при посещении официальных физкультурных и профессиональных спортивных мероприятий, в том числе по футболу и хоккею. С 20 ноября подобные правила вступают в силу при посещении фитнес-центров, спортивных клубов и бассейнов, заселении в гостиницу и хостел, посещении общепита и клубов караоке.Уточняется, что заменой QR-кода может стать справка (сертификат) о вакцинации против ковида или справка о перенесенном заболевании в течение последнего полугода. Вместе с этими документами нужно предоставить удостоверяющий личность документ.
https://ria.ru/20211030/koronavirus-1756856285.html
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общество, хабаровский край, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
09:27 01.11.2021
 
В Хабаровском крае ужесточили ограничения из-за COVID-19

Новые ограничения на посещение публичных мест ввели в Хабаровском крае из-за COVID-19

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВид на Хабаровск и реку Амур
Вид на Хабаровск и реку Амур - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ХАБАРОВСК, 1 ноя - РИА Новости. Новые ограничения на посещение публичных мест введены в Хабаровском крае в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, сообщило правительство региона.
"В правительстве региона подписано постановление о введении дополнительных ограничений. Речь идет о посещении публичных мест. Так, до особого распоряжения отменяется проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, религиозных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных, публичных мероприятий с очным участием граждан. Постановление вступило в силу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для посещения различных объектов вводятся ограничения по наполняемости залов: работа кинотеатров, театров, филармоний, цирков, домов культуры, клубов осуществляется при заполняемости залов не более 50%. Такие же ограничения предусмотрены для проведения религиозных мероприятий на культовых и иных объектах, специально предназначенных для богослужений, молитвенных и религиозных собраний.
Также не более 50 человек могут участвовать в публичных слушаниях, которые проводятся органами местного самоуправления муниципальных образований края. Кроме того, проводить официальные международные, всероссийские, межрегиональные, краевые, муниципальные физкультурные и спортивные мероприятия разрешено с количеством участников не более 100 человек. Профессиональные спортивные соревнования по футболу и хоккею проводятся при заполняемости трибун в объеме не более 500 человек.
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Занятия в фитнес-центрах, спортивных клубах, бассейнах также, согласно постановлению, разрешены при заполняемости объектов не более 50%.
С 30 октября по 7 ноября прекращают свою работу детские игровые центры, комнаты и аттракционы в закрытых помещениях.
Для неработающих и невакцинированных жителей края старше 60 лет объявлена самоизоляция.
С 1 ноября в Хабаровском крае заработала система QR-кодов. С понедельника их просят предъявить при посещении кинотеатров, театров, филармонии, цирка, домов культуры. Потребуется QR-код и при посещении официальных физкультурных и профессиональных спортивных мероприятий, в том числе по футболу и хоккею. С 20 ноября подобные правила вступают в силу при посещении фитнес-центров, спортивных клубов и бассейнов, заселении в гостиницу и хостел, посещении общепита и клубов караоке.
Уточняется, что заменой QR-кода может стать справка (сертификат) о вакцинации против ковида или справка о перенесенном заболевании в течение последнего полугода. Вместе с этими документами нужно предоставить удостоверяющий личность документ.
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