https://ria.ru/20211101/koronavirus-1757143092.html

В Красноярском крае система QR-кодов останется и после 7 ноября

В Красноярском крае система QR-кодов останется и после 7 ноября - РИА Новости, 01.11.2021

В Красноярском крае система QR-кодов останется и после 7 ноября

Система предоставления QR-кодов в общественных местах Красноярского края не будет отменена 7 ноября, посещение торгово-развлекательных центров, а также... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T08:33

2021-11-01T08:33

2021-11-01T08:33

распространение коронавируса

общество

красноярский край

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

коронавирус в россии

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КРАСНОЯРСК, 1 ноя - РИА Новости. Система предоставления QR-кодов в общественных местах Красноярского края не будет отменена 7 ноября, посещение торгово-развлекательных центров, а также спортивных и культурных мероприятий на территории региона будет возможным только при предъявлении QR-кода, справки о вакцинации или перенесенном заболевании, сообщает пресс-служба губернатора региона.Система предъявления QR-кодов в Красноярском крае действует с 30 октября. Однако пока ограничения действуют только для входа в ТРЦ, а также на объекты культуры и спорта."Система предоставления QR-кодов в общественных местах не будет отменена 7 ноября. Об этом сегодня сообщил зампредседателя правительства края Алексей Подкорытов. Вице-премьер также отметил, что Роспортребнадзор рекомендует расширить перечень организаций, куда можно попасть только при наличии документа о вакцинации, либо о перенесенном заболевании", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор предлагает ввести систему QR-кодов дополнительно в кафе и ресторанах, объектах индустрии красоты (парикмахерских, салонах красоты, спа- и массажных салонах), а также при заселении в гостиницы, пансионаты, санатории и базы отдыха по всему краю. Помимо этого, ограничения могут коснуться и спортивной сферы - QR-коды будут необходимы при входе в бассейны и фитнес-залы.

https://ria.ru/20211031/testirovanie-1757068751.html

https://ria.ru/20211030/putin-1757003080.html

красноярский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, красноярский край, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирус в россии