Медведев назвал планету Земля идеальной средой для распространения вируса
Медведев: страны не могут "опустить железный занавес", нужен всеобщий иммунитет к COVID-19
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель "Единой России", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Обособленного иммунитета к коронавирусу не может быть в отдельно взятой стране, глобализация и современное развитие технологий сегодня не позволят ни одному государству "опустить железный занавес" полностью, а это значит, что глобального иммунитета нужно достигать сообща, убежден зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Процессы глобализации, современное развитие технологий, скорость транспортного обмена превращают нашу планету в идеальную среду для распространения вируса. Полностью "опустить железный занавес" не может ни одно государство. Рано или поздно ему все равно придется возобновлять торговый оборот, выдавать въездные визы туристам и предпринимателям или выпускать за границу собственных граждан", - заявил Медведев в своей статье, опубликованной в "Российской газете".
По его мнению, это означает, что "не может быть обособленного иммунитета в отдельно взятой стране". "Возможен только коллективный иммунитет глобального масштаба, достигать которого нужно сообща", - подчеркнул Медведев.
Он подчеркнул, что с пандемией коронавируса бороться можно лишь общими усилиями международного сообщества, тогда как поодиночке обречены на поражение все.