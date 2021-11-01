https://ria.ru/20211101/koronavirus-1757132666.html

Медведев назвал планету Земля идеальной средой для распространения вируса

Медведев назвал планету Земля идеальной средой для распространения вируса - РИА Новости, 01.11.2021

Медведев назвал планету Земля идеальной средой для распространения вируса

Обособленного иммунитета к коронавирусу не может быть в отдельно взятой стране, глобализация и современное развитие технологий сегодня не позволят ни одному... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T00:14

2021-11-01T00:14

2021-11-01T00:14

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Обособленного иммунитета к коронавирусу не может быть в отдельно взятой стране, глобализация и современное развитие технологий сегодня не позволят ни одному государству "опустить железный занавес" полностью, а это значит, что глобального иммунитета нужно достигать сообща, убежден зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.По его мнению, это означает, что "не может быть обособленного иммунитета в отдельно взятой стране". "Возможен только коллективный иммунитет глобального масштаба, достигать которого нужно сообща", - подчеркнул Медведев.Он подчеркнул, что с пандемией коронавируса бороться можно лишь общими усилиями международного сообщества, тогда как поодиночке обречены на поражение все.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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