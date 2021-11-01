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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211101/koronavirus-1757132666.html
Медведев назвал планету Земля идеальной средой для распространения вируса
Медведев назвал планету Земля идеальной средой для распространения вируса - РИА Новости, 01.11.2021
Медведев назвал планету Земля идеальной средой для распространения вируса
Обособленного иммунитета к коронавирусу не может быть в отдельно взятой стране, глобализация и современное развитие технологий сегодня не позволят ни одному... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T00:14
2021-11-01T00:14
распространение коронавируса
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москва
дмитрий медведев
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Обособленного иммунитета к коронавирусу не может быть в отдельно взятой стране, глобализация и современное развитие технологий сегодня не позволят ни одному государству "опустить железный занавес" полностью, а это значит, что глобального иммунитета нужно достигать сообща, убежден зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.По его мнению, это означает, что "не может быть обособленного иммунитета в отдельно взятой стране". "Возможен только коллективный иммунитет глобального масштаба, достигать которого нужно сообща", - подчеркнул Медведев.Он подчеркнул, что с пандемией коронавируса бороться можно лишь общими усилиями международного сообщества, тогда как поодиночке обречены на поражение все.
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в мире, москва, дмитрий медведев, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
00:14 01.11.2021
 
Медведев назвал планету Земля идеальной средой для распространения вируса

Медведев: страны не могут "опустить железный занавес", нужен всеобщий иммунитет к COVID-19

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель "Единой России", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Председатель Единой России, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Обособленного иммунитета к коронавирусу не может быть в отдельно взятой стране, глобализация и современное развитие технологий сегодня не позволят ни одному государству "опустить железный занавес" полностью, а это значит, что глобального иммунитета нужно достигать сообща, убежден зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Процессы глобализации, современное развитие технологий, скорость транспортного обмена превращают нашу планету в идеальную среду для распространения вируса. Полностью "опустить железный занавес" не может ни одно государство. Рано или поздно ему все равно придется возобновлять торговый оборот, выдавать въездные визы туристам и предпринимателям или выпускать за границу собственных граждан", - заявил Медведев в своей статье, опубликованной в "Российской газете".

Председатель Единой России Дмитрий Медведев принимает участие во встрече президента РФ Владимира Путина с руководством Единой России
Дмитрий Медведев
Зампредседателя Совбеза РФ
По его мнению, это означает, что "не может быть обособленного иммунитета в отдельно взятой стране". "Возможен только коллективный иммунитет глобального масштаба, достигать которого нужно сообща", - подчеркнул Медведев.
Он подчеркнул, что с пандемией коронавируса бороться можно лишь общими усилиями международного сообщества, тогда как поодиночке обречены на поражение все.
Председатель Единой России, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
00:11
Медведев заявил, что во время пандемии каждая страна ЕС стала сама за себя
 
Распространение коронавирусаВ миреМоскваДмитрий МедведевРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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