https://ria.ru/20211101/koronavirus-1757131577.html

Медведев заявил о пятой фазе пандемии

Медведев заявил о пятой фазе пандемии - РИА Новости, 01.11.2021

Медведев заявил о пятой фазе пандемии

Россия с весны 2021 года находится в пятой фазе пандемии коронавируса, во время которой наблюдается очередной подъем заболеваемости, считает заместитель... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T00:05

2021-11-01T00:05

2021-11-01T00:14

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Россия с весны 2021 года находится в пятой фазе пандемии коронавируса, во время которой наблюдается очередной подъем заболеваемости, считает заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев. Об этом он написал в статье для Российской газеты.Медведев подчеркнул, что "жизнь в новой реальности требует продуманных, взвешенных решений, долгой "окопной" войны с пандемией"."И эту борьбу следует вести общими силами всех стран. Невзирая на все объективные трудности и тем более — на чьи-либо политические амбиции", — добавил зампредседателя Совбеза.Первая фаза пандемии, по мнению Медведева, наблюдалась с декабря 2019 по март 2020, когда многие страны еще слишком спокойно восприняли сообщения о новом заболевании, а в России "приступили к разработке сценариев действий на случай массового распространения болезни". Затем, до середины июня 2020 продолжалась следующая, "острая" фаза, сопровождавшаяся закрытием границ, созданием оперативных штабов и длительными нерабочими периодами."Четвертый этап пандемии, наступивший осенью — зимой 2020-2021 годов, был ознаменован новым ростом заболеваемости", — написал Медведев.Останется надолгоПо мнению зампредседателя Совбеза, COVID-19 останется с человечеством на долгое время, однако ситуацию с заболеванием в скором времени удастся взять под контроль.Он подчеркнул, что для готовности к борьбе с похожими угрозами в будущем, следует внедрять новые технологии и инструменты во все сферы экономики и жизни.Кроме того, Медведев призвал направить максимум сил и ресурсов на устранение "ключевых точек неравенства в обществе", поддержку наиболее уязвимых категорий людей и создание "подушки безопасности" на случай чрезвычайных обстоятельств.

https://ria.ru/20211031/koronavirus-1757074984.html

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общество, москва, дмитрий медведев, здоровье, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии