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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211101/koronavirus-1757131577.html
Медведев заявил о пятой фазе пандемии
Медведев заявил о пятой фазе пандемии - РИА Новости, 01.11.2021
Медведев заявил о пятой фазе пандемии
Россия с весны 2021 года находится в пятой фазе пандемии коронавируса, во время которой наблюдается очередной подъем заболеваемости, считает заместитель... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T00:05
2021-11-01T00:14
распространение коронавируса
общество
москва
дмитрий медведев
здоровье
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Россия с весны 2021 года находится в пятой фазе пандемии коронавируса, во время которой наблюдается очередной подъем заболеваемости, считает заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев. Об этом он написал в статье для Российской газеты.Медведев подчеркнул, что "жизнь в новой реальности требует продуманных, взвешенных решений, долгой "окопной" войны с пандемией"."И эту борьбу следует вести общими силами всех стран. Невзирая на все объективные трудности и тем более — на чьи-либо политические амбиции", — добавил зампредседателя Совбеза.Первая фаза пандемии, по мнению Медведева, наблюдалась с декабря 2019 по март 2020, когда многие страны еще слишком спокойно восприняли сообщения о новом заболевании, а в России "приступили к разработке сценариев действий на случай массового распространения болезни". Затем, до середины июня 2020 продолжалась следующая, "острая" фаза, сопровождавшаяся закрытием границ, созданием оперативных штабов и длительными нерабочими периодами."Четвертый этап пандемии, наступивший осенью — зимой 2020-2021 годов, был ознаменован новым ростом заболеваемости", — написал Медведев.Останется надолгоПо мнению зампредседателя Совбеза, COVID-19 останется с человечеством на долгое время, однако ситуацию с заболеванием в скором времени удастся взять под контроль.Он подчеркнул, что для готовности к борьбе с похожими угрозами в будущем, следует внедрять новые технологии и инструменты во все сферы экономики и жизни.Кроме того, Медведев призвал направить максимум сил и ресурсов на устранение "ключевых точек неравенства в обществе", поддержку наиболее уязвимых категорий людей и создание "подушки безопасности" на случай чрезвычайных обстоятельств.
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общество, москва, дмитрий медведев, здоровье, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
00:05 01.11.2021 (обновлено: 00:14 01.11.2021)
 
Медведев заявил о пятой фазе пандемии

Медведев: Россия с весны 2021 года находится в пятой фазе пандемии коронавируса

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель "Единой России", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Председатель Единой России, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Россия с весны 2021 года находится в пятой фазе пандемии коронавируса, во время которой наблюдается очередной подъем заболеваемости, считает заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев. Об этом он написал в статье для Российской газеты.

В пятую фазу пандемии мы вступили весной этого года, и этот период продолжается до сих пор. Сейчас мы наблюдаем очередной подъем уровня заболеваемости, который с учетом большего объема тестирования достиг исторического максимума. Уровень заболеваемости колеблется на весьма высоком, почти критическом уровне, идет массовая вакцинация.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев
Зампредседателя Совбеза Российской Федерации
Медведев подчеркнул, что "жизнь в новой реальности требует продуманных, взвешенных решений, долгой "окопной" войны с пандемией".
"И эту борьбу следует вести общими силами всех стран. Невзирая на все объективные трудности и тем более — на чьи-либо политические амбиции", — добавил зампредседателя Совбеза.
Первая фаза пандемии, по мнению Медведева, наблюдалась с декабря 2019 по март 2020, когда многие страны еще слишком спокойно восприняли сообщения о новом заболевании, а в России "приступили к разработке сценариев действий на случай массового распространения болезни". Затем, до середины июня 2020 продолжалась следующая, "острая" фаза, сопровождавшаяся закрытием границ, созданием оперативных штабов и длительными нерабочими периодами.
В третью фазу Россия вошла летом — в начале осени 2020 года, когда оптимизировали "управленческий инструментарий", важнейшие госуслуги в стране стали оказывать дистанционно, завершились испытания вакцин от коронавируса.
"Четвертый этап пандемии, наступивший осенью — зимой 2020-2021 годов, был ознаменован новым ростом заболеваемости", — написал Медведев.
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Останется надолго

По мнению зампредседателя Совбеза, COVID-19 останется с человечеством на долгое время, однако ситуацию с заболеванием в скором времени удастся взять под контроль.
"Хотим мы того или нет, коронавирус вошел в нашу жизнь и останется в ней очень надолго. Даже при условии, что после массового вакцинирования человечество выработает против этой болезни коллективный иммунитет, сохраняется возможность новых локальных вспышек инфекции. Есть все основания полагать, что ситуацию в целом в ближайшие месяцы удастся взять под контроль", — заявил Медведев.
Он подчеркнул, что для готовности к борьбе с похожими угрозами в будущем, следует внедрять новые технологии и инструменты во все сферы экономики и жизни.
Кроме того, Медведев призвал направить максимум сил и ресурсов на устранение "ключевых точек неравенства в обществе", поддержку наиболее уязвимых категорий людей и создание "подушки безопасности" на случай чрезвычайных обстоятельств.
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