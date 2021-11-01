https://ria.ru/20211101/koronavirus-1757131577.html
Медведев заявил о пятой фазе пандемии
Медведев заявил о пятой фазе пандемии - РИА Новости, 01.11.2021
Медведев заявил о пятой фазе пандемии
Россия с весны 2021 года находится в пятой фазе пандемии коронавируса, во время которой наблюдается очередной подъем заболеваемости, считает заместитель... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T00:05
2021-11-01T00:05
2021-11-01T00:14
распространение коронавируса
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коронавирус в россии
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Россия с весны 2021 года находится в пятой фазе пандемии коронавируса, во время которой наблюдается очередной подъем заболеваемости, считает заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев. Об этом он написал в статье для Российской газеты.Медведев подчеркнул, что "жизнь в новой реальности требует продуманных, взвешенных решений, долгой "окопной" войны с пандемией"."И эту борьбу следует вести общими силами всех стран. Невзирая на все объективные трудности и тем более — на чьи-либо политические амбиции", — добавил зампредседателя Совбеза.Первая фаза пандемии, по мнению Медведева, наблюдалась с декабря 2019 по март 2020, когда многие страны еще слишком спокойно восприняли сообщения о новом заболевании, а в России "приступили к разработке сценариев действий на случай массового распространения болезни". Затем, до середины июня 2020 продолжалась следующая, "острая" фаза, сопровождавшаяся закрытием границ, созданием оперативных штабов и длительными нерабочими периодами."Четвертый этап пандемии, наступивший осенью — зимой 2020-2021 годов, был ознаменован новым ростом заболеваемости", — написал Медведев.Останется надолгоПо мнению зампредседателя Совбеза, COVID-19 останется с человечеством на долгое время, однако ситуацию с заболеванием в скором времени удастся взять под контроль.Он подчеркнул, что для готовности к борьбе с похожими угрозами в будущем, следует внедрять новые технологии и инструменты во все сферы экономики и жизни.Кроме того, Медведев призвал направить максимум сил и ресурсов на устранение "ключевых точек неравенства в обществе", поддержку наиболее уязвимых категорий людей и создание "подушки безопасности" на случай чрезвычайных обстоятельств.
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общество, москва, дмитрий медведев, здоровье, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
00:05 01.11.2021 (обновлено: 00:14 01.11.2021)
Медведев заявил о пятой фазе пандемии
Медведев: Россия с весны 2021 года находится в пятой фазе пандемии коронавируса
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Россия
с весны 2021 года находится в пятой фазе пандемии коронавируса, во время которой наблюдается очередной подъем заболеваемости, считает заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев
. Об этом он написал в статье для Российской газеты
.
В пятую фазу пандемии мы вступили весной этого года, и этот период продолжается до сих пор. Сейчас мы наблюдаем очередной подъем уровня заболеваемости, который с учетом большего объема тестирования достиг исторического максимума. Уровень заболеваемости колеблется на весьма высоком, почти критическом уровне, идет массовая вакцинация.
Дмитрий Медведев
Зампредседателя Совбеза Российской Федерации
Медведев подчеркнул, что "жизнь в новой реальности требует продуманных, взвешенных решений, долгой "окопной" войны с пандемией".
"И эту борьбу следует вести общими силами всех стран. Невзирая на все объективные трудности и тем более — на чьи-либо политические амбиции", — добавил зампредседателя Совбеза.
Первая фаза пандемии, по мнению Медведева, наблюдалась с декабря 2019 по март 2020, когда многие страны еще слишком спокойно восприняли сообщения о новом заболевании, а в России "приступили к разработке сценариев действий на случай массового распространения болезни". Затем, до середины июня 2020 продолжалась следующая, "острая" фаза, сопровождавшаяся закрытием границ, созданием оперативных штабов и длительными нерабочими периодами.
В третью фазу Россия вошла летом — в начале осени 2020 года, когда оптимизировали "управленческий инструментарий", важнейшие госуслуги в стране стали оказывать дистанционно, завершились испытания вакцин от коронавируса.
"Четвертый этап пандемии, наступивший осенью — зимой 2020-2021 годов, был ознаменован новым ростом заболеваемости", — написал Медведев.
Останется надолго
По мнению зампредседателя Совбеза, COVID-19 останется с человечеством на долгое время, однако ситуацию с заболеванием в скором времени удастся взять под контроль.
"Хотим мы того или нет, коронавирус вошел в нашу жизнь и останется в ней очень надолго. Даже при условии, что после массового вакцинирования человечество выработает против этой болезни коллективный иммунитет, сохраняется возможность новых локальных вспышек инфекции. Есть все основания полагать, что ситуацию в целом в ближайшие месяцы удастся взять под контроль", — заявил Медведев.
Он подчеркнул, что для готовности к борьбе с похожими угрозами в будущем, следует внедрять новые технологии и инструменты во все сферы экономики и жизни.
Кроме того, Медведев призвал направить максимум сил и ресурсов на устранение "ключевых точек неравенства в обществе", поддержку наиболее уязвимых категорий людей и создание "подушки безопасности" на случай чрезвычайных обстоятельств.